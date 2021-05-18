〈美股盤後〉通膨隱憂籠罩 台積電ADR走軟 四大指數齊黑

週一 (17 日) 恐慌指數 VIX 小漲，十年期美債殖利率走揚，5 年期美債平衡通膨率 為 2.68%，為 2008 年 7 月以來的最高，通膨不安擔憂持續，科技股領跌之下，美股本週開局不利，四大指數齊黑，台積電 ADR 下跌近 2.5%。

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，上週 4 月份經濟數據顯示的通膨率上升可能是由暫時性因素驅動的，4 月非農就業報告未能取得實質性的進一步進展，現在談論縮減購債規模還為時過早。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，儘管有通膨擔憂，但沒有理由改變目前的寬鬆政策。

政經消息方面，美國總統拜登和參議院共和黨員之間有關基礎建設法案討論，預計將在本週繼續，目標是縮小雙方間的巨大差距。

地緣政治消息方面，拜登出席美歐峰會前夕，歐盟週一同意暫緩對美國部分商品的雙倍關稅，尋求在年底前解決長達 2 年的鋼鋁關稅爭端。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.62 億例，死亡數突破 338 萬例，美國累計確診超過 3296 萬例，累計死亡數超過 58.6 萬。印度累計確診超過 2496 萬例，巴西累計確診 1562 萬例。

拜登宣布美國 6 月底前將增加 2000 萬劑新冠肺炎疫苗分享給海外國家，其中有輝瑞、Moderna 或嬌生的新冠疫苗。拜登稱，美國政府與世界各國合作抗疫，預計他將在 6 月舉行的 G7 峰會上宣布戰勝疫情的最新進展。

週一 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 54.34 點，或 0.16%，收 34,327.79 點。

標普 500 指數下跌 10.56 點，或 0.25%，收 4,163.29 點。

那斯達克指數下跌 50.93 點，或 0.38%，收 13,379.05 點。

費城半導體指數下跌 26.79 點，或 0.90%，收 2,954.63 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收紅，包括能源、材料和金融板塊，通訊服務、公用事業和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

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