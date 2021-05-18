知名對沖基金主管：Fed可能提前結束貨幣寬鬆 美股恐下跌20%

近期市場憂心通貨膨脹上升，已經使得股市呈現動盪，一位對沖基金創辦人警告，若美國聯準會 (Fed) 暗示今年晚些時候將結束貨幣寬鬆政策時，恐使美股再崩跌 20%。

對沖基金 Satori Fund 創辦人 Dan Niles 在接受採訪時表示，本週通膨數據超出預期，再加上全球其他央行已經取消寬鬆貨幣政策，可能會促使 Fed 提前取消貨幣寬鬆政策。

目前美聯準會每月購買 1200 億美元的債券，並表示將持續以這樣的速度購債，直到實現就業和通膨目標取得實質性進一步的進展為止。美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在曾表示，要能取得實質性的進一步進展，還需要一段時間。

不過，Niles 說道，若是食品價格、能源價格、住房價格持續上漲，Fed 將別無選擇。他預期，Fed 可能會在今年夏天暗示放緩每月 1200 億美元的購債速度。

報導指出，Fed 官員仍然堅持認為，通膨上升只是經濟從疫情中復甦的短暫現象。然而，據美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 本週發布的最新報告顯示，4 月份的消費者物價指數年增 4.2%，上漲速度創下自 2008 年以來最大增幅。

Niles 也表示，如今全球其他經濟體已經表明將擺脫疫情期間實行的寬鬆貨幣政策的，包含加拿大央行和英國央行等，很可能促使 Fed 更快採取行動。

Niles 指出，如今市場 10 年期平衡通膨預期處在 2013 年來的新高，他預期美國股市將出現 10% 到 20% 的修正。