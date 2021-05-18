懷特展開新冠肺炎計畫 將向FDA申請緊急臨床試驗許可

美吾華 (1731-TW) 集團旗下新藥公司懷特 (4108-TW) 表示，將展開抑制新冠肺炎產生的細胞激素風暴臨床試驗，開發新適應藥物，目前已接洽臨床試驗委託服務公司及美國醫學中心，後續將向美國 FDA 遞件申請緊急臨床試驗許可。

總經理鄭建新指出，人體免疫機制在正常情況下，可藉由引發適當的發炎反應，清除受病毒感染的受損細胞，不過病毒突破免疫系統、大量複製、破壞免疫調節機制，會導致過度的發炎反應，引發細胞激素風暴，胞激素風暴也成為新冠肺炎最致命的原因。

國際醫學期刊免疫醫學新領域論文提到，相較新冠肺炎輕症患者，重症患者體內較常發現過度表現的發炎反應細胞激素，體內大量促發發炎細胞，如巨噬細胞、嗜中性淋巴球等，造成血液、淋巴球受損。

懷特開發治療癌因性疲憊症藥物懷特血寶，在癌症免疫治療中證實，藥物有助提升人體嗜中性白血球對淋巴球比數值，可讓過度發炎反應趨向正常，因此將啟動開發新適應症藥物。

董事長李伊俐指出，今年初完成 3.5 億元現增，其中一項資金用途為抑制新冠肺炎產生之細胞激素風暴臨床試驗，目前已接洽臨床試驗委託服務公司及美國醫學中心，將盡速向美國 FDA 遞件申請緊急臨床試驗許可，啟動國際臨床試驗並開發出新適應症藥物。