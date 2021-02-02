懷特注射劑納健保 現增超額認購38倍 中籤率2.64%

懷特 (4108-TW) 今 (2) 日表示，受惠旗下新藥懷特血寶凍晶注射劑獲健保署核准納入健保給付，可望帶動其他癌種自費市場，使得現增超額認購達 38 倍，中籤率僅 2.64%。

懷特為開發旗下產品辦理現增發行 3500 萬股，每股發行價格為新台幣 20 元，其中，8 成由原股東依持股比率認購、1 成由員工認購，另外 1 成、共 350 萬股公開銷售。

懷特旗下治療癌因性疲憊症新藥懷特血寶凍晶注射劑，獲健保署納入健保給付，每支價格為 12650 元，據統計，台灣高達 92% 癌症病患有癌因性疲憊症問題，其中，4 分之 1 患者為已達需要藥物治療的中重度疲憊症狀。

董事長李伊俐表示，乳癌為女性最易罹患的癌症，至今超過 12 萬名乳癌患者正接受癌症療程，由於乳癌人數眾多，治療需求市場龐大，血寶凍晶注射劑納入健保後，除私人保險可獲得理賠支付外，有助醫師對有需求的患者進行推廣，擴大癌因性疲憊症的治療。

隨著血寶凍晶注射劑納入健保，出貨量將大幅成長，加上懷特另一項產品口服納布啡口服新劑型新藥授權案，有望今年定案，藉此將有授權金挹注，今年整體營運有機會虧轉盈。

懷特血寶凍晶注射劑同時開發其他適應症，包括新冠肺炎治療和癌症免疫療法，其中治療新冠肺炎新藥預計本季向美國 FDA 送件申請臨床試驗，最快下季啟動試驗並收案 100 人，2022 年下半年取得緊急使用授權 (EUA)。