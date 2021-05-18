盤前財經大事搶先讀2021年05月18日

今日操盤前瞻

股東會：富邦媒、天鈺、創業家、京城銀等

法說會：合庫金、台達化、美時

中國公布清單 對美 79 項商品繼續延期加稅

中國國務院關稅稅則委員會周一 (17 日) 公布，對美國加徵關稅商品第四次排除延期，針對 79 項商品延長排除期限，清單包括黃金礦砂、稀土金屬礦等。閱讀全文...

Rabobank：實質利率有望回升 美元存在走強契機

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 在一份最新研報中表示，市場關於再通膨的爭論不太可能消退，意味著未來幾個月美元可能走強。閱讀全文...

外資進場撿便宜 買超前 10 名有 7 檔跌停股 航運、面板雙雄入列

國內疫情拉警報，確診病例連三日破百例，台股昨 (17) 日終場下挫 473 點，一舉摜破半年線，不過，外資期現貨同步作多，不僅期貨空單水位創 4 個月來新低，更是大撿現貨便宜，買超前 10 名就有 7 檔盤中出現跌停，航運雙雄、面板雙虎、中鋼皆是買進標的，買超該 7 檔金額就達 85 億元。閱讀全文...

外資沒落跑 台幣爆大量連 5 貶收 28.042 元

本土疫情升溫，投資人恐慌情緒蔓延，台股昨 (17) 日重挫逾 470 點，但外資意外大舉買超逾 333 億元，未見逃命潮，匯市也有買有賣，新台幣兌美元匯率連 5 貶，收 28.042 元，小貶 3 分，台北及元太外匯市場爆出大量，總計成交值 25.31 億美元。閱讀全文...

國泰金明年股利可望優於今年 將伺機錢進超跌股

國泰金 (2882-TW) 昨 (17) 日召開線上法說會，對於外資法人認為今年現金股利配太少，國泰金表示，將爭取國壽盈餘上繳金控，明年股利可望優於今年。至於國壽首季大舉實現資本利得後，後續已備妥銀彈，將伺機進場布局超跌股。閱讀全文...

鴻海及子公司富智康 將結盟全球第 4 大車廠 Stellantis

鴻海 (2317-TW) 昨 (17) 日宣布，將跟子公司富智康 (FIH)(2038-HK)，共同與全球第 4 大車廠 Stellantis 展開新的戰略合作案，三方也預計在明 (18) 日透過線上記者會宣布合作細節。閱讀全文...

〈永豐餘股東會〉何壽川家族退居二線 何奕達盼新團隊守護下個百年

永豐餘投控 (1907-TW) 昨 (17) 日股東會高規格防疫，由董事長何奕達主持，會中順利完成 5 席董事改選和選任 4 席獨立董事，也宣告何壽川家族全數退出董事會，何奕達在股東會後表示，永豐餘將邁入百年，相信新經營團隊能提升既有優勢，將股東利益最大化，也請大家支持新的經營團隊，守護永豐餘的下一個百年。閱讀全文...

中鋼 4 月每天賺 2 億 稅前盈餘 61.9 億元續創單月新高

中鋼 (2002-TW) 昨 (17) 日公告 4 月自結稅前盈餘，大賺 61.9 億元再創單月新高，等於 4 月每天就賺進 2 億元；累計中鋼前 4 月稅前大賺 192.68 億元，每股稅前盈餘約 1.22 元。閱讀全文...