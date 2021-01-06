懷特兩項新藥研發有進展 今年營運挑戰轉盈

懷特 (4108-TW) 旗下兩項新藥今年將有所進展，包含治療癌陰性疲憊症針劑的懷特血寶，本季目標通過健保給付，還有口服止痛新藥痛寶，有四個國際藥廠正在談授權，看好新藥納入健保及授權金挹注下，今年營運挑戰虧轉盈。

懷特血寶方面，總經理鄭建新指出，癌陰性疲憊症是癌症病人最常見的副作用之一，也是目前全球唯一的處方新藥，懷特血寶自 2010 年取得藥證後，至今已被近 70 家醫學中心、醫療院所採用，治療逾 7000 名癌症患者。

副董事長李伊伶補充，據統計，約有 9 成癌症病患都會出現癌陰性疲憊症，其中逾 8 成病患想透過藥物改善，光是台灣市場規模就超過 10 億元，目前懷特血寶以自費市場為主，單支售價為 12650 元，通常 3 針就會見到效果，預期本季若順利通過健保藥價，醫生較願意推廣給病患，出貨量有望進一步擴大。

海外市場方面，鄭建新表示，由於海外地區尚未取得藥證，但當地有藥物需求，目前是透過專案的方式銷售至韓國、歐盟國家，至今銷售量已超過 300 支，未來 2-3 年將陸續申請海外藥證。

鄭建新表示，懷特血寶也正擴大新適應症，包括新冠肺炎治療和癌症免疫療法，其中，新冠病毒引起的細胞激素風暴為致死原因之一，預計本季向美國 FDA 送件申請臨床試驗，最快下季啟動收案 100 人，並於 2022 年第 3 季透過緊急使用授權方式完成新藥查驗登記申請。

懷特血寶癌症免疫療法則規劃多國多中心的二 / 三期臨床試驗，預計 2024 年第 4 季完成，2025 年第 1 季完成新藥查驗登記 (NDA) 申請，同步申請美國、中國、台灣上市許可證，搶攻全球近 500 億美元市場商機。

懷特痛寶是全球唯一口服納布啡口服新劑型新藥，鄭建新表示，懷特痛寶目前已有 4 家國際藥廠正在洽談授權，有望今年定案，進軍全球近 400 億美元止痛藥品市場。

懷特尚有 2 款新藥，分別為治療糖尿病腎臟病變的懷特糖寶，以及治療骨質疏鬆的懷特骨寶，均已獲美國 FDA 核准進行二期臨床試驗，也正積極洽談國際授權。