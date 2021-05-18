【袁志峰專欄】港股成交縮減，上升動能不足

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.55

1) 股市前景

受 A 股上升帶動，港股昨日繼續反彈，科技股領漲，但大市成交縮減，上升動能不足，短期表現視乎 A 股走勢，基本維持上落市格局。中國 4 月份主要經濟數據略低於預期，但對中港股市影響不大，反而亞洲疫情的發展值得關注。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，2020 年度收入及持續經營業務盈利達 144 億元(人民幣 · 下同) 及 14.4 億元，分別同比增長 49% 及 116%。今年首季度，收入同比增長 53%，歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的淨利潤同比增長 142%。現價對應市賬率 0.6 倍，股息率 4.3%，估值仍然吸引。維持買入建議，上調目標價至 1.70 港元，止損價 1.50 港元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 103 點，全日窄幅震盪，漲幅最多擴大至 241 點，亦曾收窄至 47 點，高低點波幅少於 200 點，收報 28194 點，升 166 點或 0.6%，成交額按日減 3% 至 1456 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金連續 5 日淨買入，昨日淨買入約 84 億元，包括淨買入 12 億元美團 (3690) 及 31 億元騰訊 (700) 股份。5 月以來淨買入 250 億元。4 月淨買入 433 億元。

藍籌股 24 升 26 跌 5 持平。美團 (3690) 漲逾 4%，是升幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175)、蒙牛乳業(2319) 及騰訊 (700) 升逾 3%。安踏體育 (2020)、舜宇光學(2382)、海底撈(6862) 及藥明生物 (2269) 漲逾 2%。創科實業 (669) 跌近 3%，是表現最差藍籌。其次是電能實業 (6) 及百威亞太 (1876) 跌 2%。

恒生科指升 1.8%，成份股 26 升 5 跌。大型科技股普漲，美團 (3690)、騰訊(70) 及百度 (9888) 升 3%-4%，京東 (9618) 跌少於 1%。金蝶國際 (268) 及明源雲 (909) 升逾 6%，是升幅最大成份股。其次是金山軟件 (3888)、新東方在線(1797)、萬國數據(9698) 及微盟 (2013) 升 5%。比亞迪電子 (285) 及舜宇光學 (2382) 升逾 2%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 2% 及 1%，為表現最差成份股。

板塊方面，半導體、本地銀行及公用股下跌。中銀香港 (2388)、中電控股(2) 及長江基建 (1038) 皆跌逾 1%。軟件、汽車、光伏、體育用品、有色金屬、航運及生物醫藥股跑赢大市，漲幅居前。比亞迪 (1211) 及長城汽車 (2333) 升 6%-7%。協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃(6865) 及信義光能 (968) 升 6%-9%。李寧 (2331) 升近 6%。紫金礦業 (2889) 升逾 5%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升 4%-6%。百濟神州 (6160) 及信達生物 (1801) 升逾 3%。

周一上証指數平開，早盤輾轉上升，最多曾漲 1.1%，午後有獲利回吐，收報 3517.62 點，升 0.8%。深証成指升 1.7%，科創 50 指數升 2.2%。滬深兩市總成交約 9300 億元 (人民幣 · 下同)，再創 2 個多月新高，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 26 億元，5 月以來淨買入 59 億元，4 月淨買入 526 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，4 月份，全國規模以上工業增加值按年增長 9.8%。今年首 4 月，工業增加值按年增長 20.3%。4 月份，社會消費品零售總額 3.32 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年升 17.7%。今年首 4 月，社會消費品零售總額 13.84 萬億元，按年升 29.6%。首 4 月，全國固定資產投資 14.38 萬億元，按年增長 19.9%。(信報)

國家統計局公布，今年首 4 月，商品房銷售額 5.36 萬億元人民幣，按年升 68.2%。期內，商品房銷售面積 5.03 億平方米，按年增 48.1%。路透根據國家統計局公布數據測算，4 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數按年升 4.8%，漲勢延續 67 個月，按月升幅擴至 0.6%；按年及按月漲幅皆為 8 個月新高。(信報)

4) 個股訊息

中移動 (941) 公布，公司擬申請人民幣股份發行，於上交所主板上市，公開發行數量不超過 9.65 億股，即不超過人民幣股份發行後該公司已發行普通股總數的 4.5%。(信報)

京東集團 (9618) 分拆的京東物流 (2618) 昨日起至周五招股，綜合券商數據顯示，為京東物流借出的孖展額超過 1000 億元，超額認購逾 125 倍。(信報)

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