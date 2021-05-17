〈觀察〉當沖交易引發鉅額違約交割 降稅是否延長需再斟酌

國內疫情嚴峻，拖累台股跳水重挫，導致台股違約交割金額也瞬間暴增，有些投資人甚至連 1 萬多元的金額也繳不出來，反映在股市籌碼面凌亂，高檔震盪之際，當沖降稅政策是否有必要繼續延長，值得主管機關三思。

新冠肺炎引爆社區感染，隨著本土確診病例持續增加，台股指數也從 17000 點之上節節敗退，失守「萬六」關卡，台股暴跌也讓違約交割金額跟著暴增，光是 14 日券商申報「買進、賣出合計違約金額」超過 3 億元。

進一步看違約交割標的，則以近期資金追捧的航運、鋼鐵為主，其中又以海運雙雄陽明、長榮是近期違約交割的主要標的，鋼鐵股中鴻則排名第三。

值得注意的是，部分違約交割金額不到 10 萬元，甚至有的違約金額只有 1 萬元上下，研判應該是資金有限、剛投入股市的股民，才會出現這種超低金額的違約交割。

根據證交所統計，上周台股高檔劇烈震盪，但當沖比重卻不減反增，14 日當沖比重已達 48%，逼近 5 成關卡，而先前受資金熱捧的航運股當中更不乏短線進出的當沖客，在股市重挫、出現多殺多的情況下，導致部分散戶來不及「逃生」因此出現違約交割。

政府當初推動當沖降稅政策，用意是為了活絡股市交易，但在台股成交量日均量突破 4000 億元已成常態的當下，台股又有經濟基本面作為後盾力挺，具有投機意味的當沖，是否還要繼續給予降稅的「鼓勵」，可能得仔細斟酌。