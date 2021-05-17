比特幣近期下修約3成 華爾街擔心連帶拖累美股

儘管比特幣被視為與美股關聯性不高的資產，但一些分析師指出，加密貨幣與部分股市的關係正發生變化，近日加密貨幣崩跌，恐怕導致華爾街風險情緒轉變，股市也可能朝向看跌方向發展。

Mott Capital 創辦人 Michael Kramer 周日 (16 日) 發表部落格文章，認為加密貨幣的變化，可能預示著股市方向的轉變。

他表示，比特幣的走勢，告訴我們整個市場的風險情緒正在發生變化，觀察比特幣有助了解風險情緒的變化。

在特斯拉執行長馬斯克多則推文的影響下，比特幣為主的加密貨幣，在上周普遍下挫，周一更觸及 2 月份以來的低點，與本月的平均價格相差甚遠，比特幣自 4 月中的高點 64829 美元，已經向下修正約 30%。

Kramer 表示，美股市場最近的一個特徵是，看漲情緒正在顯著減弱。

觀察指標之一，是中小型股為主的羅素 2000 指數。羅素 2000 上周跌 2.1%，這是自 3 月 26 日以來的最大單周跌幅。儘管上周最後兩個交易日反彈，美股仍普遍走弱。那斯達克指數連續四周下挫，創下自 2019 年 8 月 23 日以來的最長紀錄。

對照比特幣的走勢，Kramer 認為，比特幣正在崩跌，同時還有進一步下修的空間，並將影響後續美股走勢。

與他的悲觀看法相比，Fundstrat Global Advisors 創辦人 Tom Lee 認為，當前加密貨幣的跌勢並不會衝擊股市走勢，而實際上，加密貨幣最終也會轉強。

Lee 對大盤年底前的目標價維持在 4400，認為標普 500 指數將較目前水準再漲 7-8%。

他指出，市場上周試圖壓低指數的嘗試失敗了，股市下跌部分歸因於與稅收有關的調整。他認為，市場並未出現恐慌，從而推動進一步的下挫，反倒是下半年有機會反彈。

對於比特幣他也持樂觀看法，將比特幣年底目標價，由先前的 10 萬美元上調至 12.5 萬美元。