◆盤勢分析

1. 上週五 (5/14) 美國總統表示，他願意將 2.3 兆美元基礎建設法案範圍縮至傳統基建項目，並在支付方面尋折衷方案，以達成兩黨協議，美股受到激勵，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於 + 1.06% 至 + 3.02%，其中費半指數表現最為強勢，台積電 ADR 上漲 3.41%，聯電 ADR 上漲 0.59%，特斯拉上漲 3.16%，蘋果上漲 1.98%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為 15,165 點附近，壓力為 5 日線 (約 16,243 點) 附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口縮小，短線區間震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.01%，收在 187.05 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 195 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周五出現反彈站穩半年線，就台股技術面，短線上呈現量價背離，加上上檔套牢量仍大，不過所幸外資期貨空單持續回補，預期指數有機會為維持區間震盪打底，不過因周末本土疫情再擴大，導致系統性風險再起，因此操作上建議不宜追高，可靜待量縮拉回後再佈局，選股上可留意被動元件、金融、食品、紡織及高殖利率股。

5. 本土疫情擴散，台股恐遭受巨大衝擊，今（17）日開盤將面臨沈重壓力，國安基金執行秘書、財政部次長昨日表示，國安基金會持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論是否啟動護盤機制。

6. 本土疫情大爆發，檢測快篩、疫苗、藥物、口罩、清潔用品五大族群全面動員，其中，檢測最為孔急、疫苗與藥物則最受矚目，各指標廠商如 1760 寶齡富錦、6564 安特羅、6547 高端疫苗、4746 台耀、6709 昱厚、1325 恆大、1732 毛寶等將成 17 日台股熱點。

7. 終端需求暢旺，國巨 (2327) 預估，公司將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求，雖然全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，但今年營運可望維持往年趨勢逐季成長至第 3 季，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。近期國巨股價受到台股劇烈波動影響連番探底，國巨董事會決議，自 5 月 17 日到 7 月 16 日實施庫藏股，買回自家股票 4000 張，買回區間價格為 409.5 元到 655 元。

8. 防疫疑慮升溫，宅經濟、電商股儼然成為市場炙手可熱的標的。指標股 8454 富邦媒、東森則因轉投資東森購物、2912 統一超旗下有博客來，業績均因此升溫，而受到市場青睞，本季營運看旺。

