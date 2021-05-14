外資低接敲進鋼鐵、航運股 調節面板雙虎逾10萬張

台股今 (14) 日在電子權值股撐盤下，終場上漲 156 點、收 15827 點，成交量 5105 億元，三大法人合計賣超 148.03 億元，其中，外資低接卡位傳產、航運股，反手調節面板雙虎近 13 萬張，及聯電、華邦電等電子股。

三大法人方面，外資今日續砍 136.59 億元，投信持續加碼、買超 24.64 億元，自營商同樣站在空方，賣超 36.11 億元，三大法人合計賣超 148.03 億元；期貨方面，外資減碼空單 5362 口，空單未平倉口數降至 15524 口。

外資今日低接買進鋼鐵股，大買大成鋼 2.2 萬張，為買超冠軍，其次為中鋼約 2 萬張、中鴻 7284 張、燁輝也有近 6000 張；外資也持續買進航運股，包括陽明 1.5 萬張、萬海逾 1.2 萬張，裕民、新興也都有超過 6000 張；其他傳產股則有台玻、集盛、華榮等獲青睞；元大滬深 300 正 2 也獲 1.4 萬張。

外資昨日回補面板雙雄，今日反手調節，減碼友達近 7 萬張、群創近 6 萬張，兩檔並列賣超前兩名，其次包括聯電 5.3 萬張、華航近 5 萬張、中石化 2.2 萬張、華邦電 2.1 萬張。

投信買超則集中金融、電子族群，金融股包括開發金 3066 張，永豐金、中信金、第一金等均有買超逾千張，電子股則敲進技嘉、欣興、金居超過 2000 張，仁寶、聯電、南電、金像電、英業達也有逾 1500 張。

投信賣超操作則與外資不同調，調節南紡 1.6 萬張外，減碼傳產中的大成鋼、中鴻、中鋼、榮成等；散裝航運也遭調節，包括陽明、慧洋 - KY、裕民等。