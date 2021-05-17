〈台股盤前〉疫情擴散考驗持股信心 前波低點是否遭摜破是重要指標

台灣本土疫情擴散之下，周末本土確診案例增加超過 386 例，雙北市並同時進入三級警戒，此一疫情考驗台股投資人持股信心，國安基金表示將緊盯台股變化隨時因應，證券分析師張陳浩則認為，台股 5 月 12 日盤中出現的 15165.27 點是否遭摜破是指標。

而今天台股大盤的觀察指標個股，證券分析師黃漢成說，投資人現階段不應急於殺出手中持股，應觀察國安基金的動向，市場重要觀察指標個股在鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW) 及重要的金融權值股。

台北股市 5 月 14 日震盪收紅，收盤指數報 15827.09 點，上漲 156.969 點，成交值萎縮為 5105 億元，但是上周六上午行政院因士本疫情擴大而召開臨時記者會並宣布雙北市並同時進入三級警戒區域，而統計周末兩日本土確診案例增加超過 386 例，造成對於投資人持股信心的考驗。

而上周六上午收盤的美股數據部分，美股道瓊指數上漲 360.68 點，或 1.06%，收 34,382.13 點。標普 500 指數上漲 61.35 點，或 1.49%，收 4,173.85 點。那斯達克指數上漲 304.99 點，或 2.32%，收 13,429.98 點。費城半導體指數上漲 87.48 點，或 3.02%，收 2,981.42 點。而台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.40%。

對於台股的發展，由於周末本土確診案例增加超過 386 例，雙北市並同時進入三級警戒，張陳浩說，包括百貨、餐飲、旅遊、休閒業種受到影響，投資人到注意本身資金控制成數，一旦出現超跌，則以布局績優 IC 設計類股、政府政策護盤概念股及第三季進入旺季的電子股。

張陳浩說，5 月 12 日台股盤中大跌 1417 點的走勢，大致已提前反映投資人對於本土疫情擴散的恐慌，而在目前的台股已下跌 14%，預料恐慌殺盤的走勢將不會再出如去年疫情初發時出現。