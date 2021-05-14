【日盛投顧】指數量縮反彈

◆盤勢分析

1. 美股回神反彈，帶動亞股周五全面出現反彈，加權指數一度反彈至 16，000 點之上，但上檔套牢賣壓仍大，午盤過後賣壓再度出籠，使得漲幅縮小，另外 OTC 指數表現比集中市場來的弱，市場資金聚焦生技、綠能、被動元件、塑化、食品、紡織等族群，終場加權指數上漲 156.99 點，漲幅 1.00%，收在 15，827.09 點，成交金額為 5，137.67 億元。三大法人合計賣超 - 148.04 億元：外資賣超 136.56 億元、投信買超 24.64 億元、自營商賣超 36.12 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為 15，165 點附近，壓力為 5 日線 (約 16，243 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口縮小，短線區間震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.01%，收在 187.05 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 195 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、金融、食品、紡織等相關族群。

結構跌深股出現反彈

1. 被動元件：龍頭股 2327 國巨 4 月營收繳出創近 30 個以來的新高，股價因系統性風險影響持續破底，公司派決定實施 4000 張庫藏股，周五開盤股價表現強勢，盤中一度攻上漲停，也帶動相關被動元件如 2492 華新科、2375 凱美、2456 奇力新等股價反彈上漲，短線上有機會成為帶動電子股反彈的領頭羊族群。

2. 防疫股：由於本土疫情每天持續傳出，成為盤面資金避風港，生技股的 4746 台耀、4105 東洋、4171 瑞基、1795 美時及清潔股的 1732 毛寶皆攻上漲停。

3. 紡織：1455 集盛第一季獲利創下單季歷史新高，股價再度強勢攻上漲停，龍頭股 1402 遠東新受惠 PET 需求增溫，加上美國不將台灣列為傾銷國，對公司營運有利，股價上漲超過 2%。

4. 操作建議：台股加權指數周五出現反彈站穩半年線，就台股技術面，短線上呈現量價背離，加上上檔套牢量仍大，不過所幸外資期貨空單持續回補，預期指數有機會為維持區間震盪打底，不過仍要提防疫情再擴大，導致系統性風險再起，因此操作上建議不宜追高，可靜待量縮拉回後再佈局，選股上可留意被動元件、金融、食品、紡織等原相關族群。