林百里：宅經濟帶動新經濟 未來十年將著重布局超高速運算

代工大廠廣達 (2382-TW) 致股東報告書出爐，董事長林百里表示，去年在疫情影響下，廣達發揮彈性、團隊戰力，成功化危機為轉機，也看好宅經濟浪潮將助推新經濟模式崛起，未來十年，廣達將著重布局超高速運算 (Super Computing)、超級連結 (Hyper Connectivity)，力求在超高速網路連結世界中，搶得先機。

林百里表示，居家辦公、遠距教學、線上消費、娛樂等商機持續發酵，宅經濟浪潮方興未艾，也看好寬頻、雲端基礎建設，將加速推動智慧醫療、自駕車等應用發展，支撐廣達雲端伺服器穩健成長，筆電等生產力產品也可望受惠。

林百里進一步指出，終端產品多樣化、異業結合發展已成趨勢，未來 AI 也將使邊緣雲運算逐步去中心化，智慧物聯網 (AIoT) 裝置則將結合新世代行動通訊技術的超智慧連結社會。

林百里認為，未來 AI 不僅存在於雲端，更將向外擴展至邊緣運算與終端裝置上，以多媒體、萬物聯網、超智慧連結等技術結合 AI，藉著超級電腦高速運算分析、整合大數據資料、儲存資源等基礎，實現 AI 創新應用解決方案的無限可能，並在各應用場域與產業中，創造更多新經濟與商業模式。

回顧去年，林百里表示，雖然受疫情衝擊，但廣達發揮彈性、團隊戰力，快速因應變化，成功化危機為轉機，繳出 1999 年上市以來最佳年度營運成績，今年在生產製造上，也將落實全智慧化工廠策略，提升品質管理、生產管理、成本預算、人員管理等。

全球產能配置上，廣達也透過分散生產基地、提高區域產能機動性，有效化解產能過度集中，降低美中政治角力干擾風險，將持續以台灣為主軸的研發與製造中心，並彈性因應客戶不同產品與市場特性需求，提供最佳製造及服務解決方案。