GameStop宣布執行長7月底前離任 盤中股價飆10%

GameStop(GME-US)周一 (19 日) 美股盤前宣布，George Sherman 將在 7 月底前辭任執行長，加速公司自實體零售轉型電商。Sherman 辭職消息傳出後，GameStop 周一盤中飆逾 10%。

GameStop 股價日線圖 (圖：鉅亨網)

本次為財務長 Jim Bell、客戶長 Frank Hamlin 相繼於今年 2 月和 3 月辭職後，GameStop 內部又一高層人事變動。

GameStop 於聲明表示，董事會正在尋求替代人選，以加快公司的下一階段轉型。《路透社》日前報導稱，以 Ryan Cohen 為首的 GameStop 董事會認為 Sherman 缺乏數位化轉型經驗，難以滿足公司未來業務需求，因此正在與獵人頭公司合作尋找潛在 CEO 人選。

受惠於散戶推動的交易狂潮，今年迄今 GameStop 股價已飆逾 700%。然而，隨著遊戲銷售逐漸轉向自網路下載，加上越來越多玩家藉由網路下訂遊戲設備，GsmeStop 一直難以擺脫銷售下滑窘境。

Chewy 共同創辦人兼前任執行長 Ryan Cohen 本月稍早接任 GameStop 董事長，積極推動公司朝向數位化轉型。Refinitiv 數據顯示，Cohen 旗下創投公司 RC Ventures 持有 GameStop 近 13% 股份，為後者的大金主。

自從 Cohen 入股 GameStop 以來，一直希望擴大對 GameStop 的控制權，為了加快公司轉型，過去一年以來，GameStop 已自 Chewy 和亞馬遜挖角多名高階主管。

儘管最近一季整體銷售額較去年同期下滑 3%，且低於華爾街預期，但 GameStop 線上銷售額卻增長一倍以上，如今該公司電商收入佔總營收超過三分之一，高於 2019 年第 4 季的 12%。