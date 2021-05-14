〈財報〉Coinbase將開放狗狗幣交易 Q1營收翻兩倍、估Q2更好

加密貨幣平台 Coinbase (COIN-US) 周四 (13 日) 盤後公布的上市後第一份財報符合市場預期，公司表示目前正快速成長，第二季有望表現更佳，並宣布將開放狗狗幣交易，盤後股價小漲，扭轉稍早收黑頹勢。

Coinbase 表示，四個主要業務表現都顯示第二季有望達到或超過第一季業績。而平台活躍用戶的數量繼續增加，按照目前的速度，總交易量將與第一季度持平或略微超過第一季。

此外，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 表示，計劃在未來 6 到 8 周內將狗狗幣上市。

由於市場特性難以預估，因此 Coinbase 以情境分析方式預測，若在加密市場持續擴大的情況下，Coinbase 今年的每月交易用戶 (MTU) 將達到 900 萬。而當市場略微趨於平緩，僅適度增長，則預估下降至 700 萬，萬一加密資產和波動性的下降，則會再下滑至 500 萬。

馬斯克周三以環保為由暫停比特幣購車的消息傳出後，加密貨幣市場暴跌，截稿前，比特幣下跌約 9%，以太幣跌 9.55%。受幣圈賣壓拖累，Coinbase 周四收盤下挫 6.53% ，盤後公布財報後小漲 0.5% 。

F2021 Q1 (3 月 31 日止) 關鍵數據：

營收報 18 億美元，年增 8 倍，季增 207%，FactSet 調查分析師平均預期為 18.14 億美元

每股盈餘為 3.05 美元，FactSet 調查分析師平均預期為 3.07 美元

淨利高達 7.71 億美元，年增 23 倍，季增 3 倍

Coinbase 財務長 Alesia Haas 說：「第一季的主要重點是平台的可靠性，我們正在應對空前的需求成長，因此重點是確保交易所穩定運作。」

Haas 表示，第一季表現反映加密或幣價格周期的力量，使一般與機構投資人都對該市場有興趣。該公司第一季淨收入中約 94% 來自交易費。

總計第一季交易量達 3350 億美元，其中機構投資人為主要來源，規模占 2150 億美元，其餘 1200 億美元來自一般用戶。不過大部分收入仍來自於一般用戶，一般用戶交易收入達 14.6 億美元，機構投資人則為 8500 萬美元。

Coinbase 表示，第一季 MTU 比上一季度增加一倍多，從 280 萬增加到 610 萬。旗下 5600 萬經過驗證的用戶以及加密市場中破紀錄的價格變動，使第一季交易量比去年第四季成長兩倍多。

Coinbase 交易所目前有 109 種數位資產，比特幣、以太幣占其交易量的一半以上。比特幣占第一季交易量的 39%，而以太坊占交易量的 21%。

Haas 不擔心比特幣和以太坊交易的交易集中度高，反而相當樂觀。Coinbase 持續新增可交易資產，第一季已增加 7 項，預計未來幾季將增加更多商品。