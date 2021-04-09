瞄準中國電動車旺盛需求 小鵬汽車將於武漢設廠 產能再開10萬輛

小鵬汽車 (XPEV-US) 周四 (8 日) 宣布將於中國汽車樞紐武漢建置第三座新生產基地，鎖定需求激增的中國電動車市場，預計占地 73.3 公頃，年產能 10 萬輛。

小鵬汽車執行長何小鵬表示，智慧電動車在中國正迅速普及，擴大武漢等重要樞紐的產能至關重要，在作為汽車製造與分銷據點的武漢擴張，有助強化供應鏈管理、銷售與配送。

小鵬汽車表示，在武漢地方政府支持下，將建置一座 73.3 公頃的電動車生產基地，其中包含製造與動力系統的工廠以及研發中心，預計年產能為 10 萬輛。

武漢被譽為中國主要的汽車樞紐之一，是中國六個主要的汽車製造中心之一，該地區擁有發達的汽車供應鏈和設施，且擁有高鐵、高速公路和水運的交通優勢。

中國電動車需求去年快速成長，據統計，去年中國共售出逾 130 萬台電動車，創歷史紀錄。此前彭博分析師預估，今年中國的新能源車銷量可望成長 54%，去年的成長率為 24%。

小鵬上周公布銷售業績， 3 月共交付 5102 輛汽車，年增 384%，月增 130%，已連續 9 個月的月增幅超過一倍。第一季累積交車 13340 量，年增 487%，創下季度交車新高。

小鵬汽車目前於廣東有兩座生產基地，其中一座目前正在興建中，預計 2022 年底開始生產，兩家工廠年產能均達 10 萬輛，這意味著若第二、三座廠房完工後，產能將提高 2 倍。

隨著市場對新能源車的興趣大增，小鵬汽車還考慮在港股二次上市。去年 8 月小鵬於美國上市時籌集 15 億美元，在 IPO 前籌集 9 億美元。