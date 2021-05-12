科技股遭拋售、受台股等亞股拖累 東京股市大跌461點

12 日 (週三) 的日本東京股市持續出現大幅下滑，日經 225 指數的跌幅一度超過 700 點、盤中也出現 2 月 1 日以來首度低於 2 萬 8000 點的行情。終場收在 2 萬 8147.51 點、較上個交易日下滑 1.61% 或 461.08 點，出現 2 月 1 日以來、相隔約 3 個半月的低點。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於投資人意識到美國長債利率可能走升而導致高科技股的賣壓湧現，還有台灣股市在 12 日下午大幅下滑逾 700 點，也造成投資人的信心動搖。而除了高科技股之外，海運、石油、鋼鐵這類對景氣敏感的股票也都出現賣壓。

昨 (11) 日的日本東京股市大跌 3.08% 或 909.75 點，這也使得該股市在今 (12) 日開盤後出現回彈，但也立即陷入下滑走勢，到了下午由於台灣等亞洲股市都出現大幅滑落，東京股市行情又跟著再往下探。

日本證券業者表示，由於台灣當局在 11 日的時候宣布有 6 例感染途徑不明的肺炎確診、疫情警戒標準提升到第二級，這對防疫有成的台灣而言帶來嚴重衝擊，12 日的台灣股市才會出現進一步的下挫。

也有外資金融機構指出，台灣有台積電 (2330-TW) 等舉足輕重的高科技產業，另外在通膨所導致的利率上揚機會增加的背景下，在成長股方面也出現轉移現象。

雖然日本股市也不乏豐田汽車 (7203-JP) 等財報亮眼的企業，但是在新冠肺炎 (COVID-19) 變種病毒的威脅下，投資人也只著重個股表現，無法走到整體氛圍改善的地步。

另外，JPX 日經 400 指數也在 12 日持續下挫，終場收在 1 萬 6914.09 點、較上個交易日下滑 1.51% 或 259.44 點。索尼集團 (6758-JP)、任天堂 (7974-JP)、日本製鐵 (5401-JP) 出現下滑。TOPIX 東證股價指數也下滑 1.47% 或 27.97 點，收在 1877.95 點。

東證一部 12 日的買賣金額概算約 3 兆 4014 億日圓，股票交易量達 15 億 2939 萬股。東證一部當中，有 1795 檔個股下滑、約占整體 8 成，349 檔個股上揚，48 檔個股持平。