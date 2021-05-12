〈台股盤後〉爆量大跌收15902點 牛年以來漲幅幾乎全吐回

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (12) 日表示，台灣現今疫情嚴峻，防疫層級有可能在近日拉高至第三級，消息一出，台股在短短 99 分鐘崩跌重挫 1417 點，儘管隨後低接買盤進場，終場收 15902.37 點，下跌 680.76 點或 4.11%，僅差 100 點就吐回牛年開紅盤以來的漲幅，成交量再爆 7727 億元新天量。

陳時中昨日才宣布將國內疫情警戒標準升級為第二級，僅一日不到，台灣又傳出數名感染源不明個案，陳時中今日雖未證實，但表示疫情已進入「非常嚴峻」的階段，有可能在近日將警戒標準拉高至第三級。

利空消息一出，台股自 9 點 46 分起如水庫洩洪，融資斷頭賣壓全數湧現，指數一度狂瀉 1417 點，短短 99 分鐘爆出 3210 億元的成交量，相當於台股 3 月平均單日成交金額，更寫下三項新紀錄，包括單日最大跌點、最大跌幅以及最大震幅。

儘管尾盤有買盤進場拉抬，但電、金、傳仍倒地不起，從 29 大類股來看，航運、造紙、電器電纜、玻璃陶瓷等全面崩跌超過 9%，航運三雄長榮、陽明與萬海全數打入跌停板，航海王傳奇告一段落。

鋼鐵、塑膠也難逃賣壓出籠，跌幅也達 6-8%，鋼鐵龍頭中鋼領跌下，光上市鋼鐵個股就有 21 家跌停，中鋼自身尾盤儘管跌停打開，仍重挫超過 8%，觀光族群也因疫情再起，王品、美食 - KY 亮燈跌停，六福、鳳凰慘跌 9% 以上。

權值股包括台積電、聯發科、鴻海、富邦金、國泰金、台塑四寶以及中鋼等，全面收跌，其中，傳產、金融跌幅較重，達 5% 以上，電子股則因先前弱勢，跌幅較輕，約 5% 內。

其中，電子股中以權值雙王最獲買盤青睞，台積電、聯發科股價跌幅均明顯收斂，跌幅落在 2% 左右，聯發科則力守半年線，台積電則跌破半年線。