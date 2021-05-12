〈台股盤中〉防疫恐升到三級引爆賣壓全出 一度挫逾900點創歷史最大跌點

台股今 (12) 日受國內疫情升溫、恐慌情緒出籠，開盤即下跌 67.25 點，衛福部長陳時中更鬆口不排除將防疫升級至第三級，引爆賣壓全面湧出，盤中電子、傳產全數成為重災區，僅剩防疫概念股一枝獨秀，午盤前一度重挫逾 900 點，創台股史上最大跌點，更一舉摜破萬六、季線大關，回測半年線支撐，預估成交量則是衝逾 7500 億元。

電子權值股持續疲弱，台積電跌幅超過 2%，最低來到 545 元，下探今年以來低點，鴻海也受印度疫情嚴峻影響，傳出 iPhone 產能砍半利空衝擊，失守百元大關，其他權值股，包含聯發科、台塑四寶、金融族群全面走弱。

高價股則漲跌互見，大立光奪回股王寶座後，今日一度力守紅盤，股后矽力 - KY 續呈疲弱，跌幅超過 1%，不過高價 IC 設計族群中，祥碩、世芯 - KY 跌深反彈，盤中雙雙逆勢攻上漲停。

盤面焦點族群，國內疫情持續升溫，資金全面湧進防疫概念族群，盤中包含毛寶、高端疫苗、寶齡富錦、康那香、台康生、合世、瑞基、亞諾法、恆大、美德醫 - DR 等，合計超過 14 檔攻上漲停。

另一方面，MSCI 今公告最新季度調整，台股在三大權重再度遭到調降，為連九度調降，其中，台灣指數成分股方面，新增航運股陽明，同時刪除群光、興富發等 2 檔，不過，陽明雖有 MSCI 利多加持，仍不敵大盤賣壓，午盤前重挫跌停。

不只陽明走弱，在整體大盤避險情緒賣壓出籠下，近期強勢的航運、鋼鐵族群全面走弱，萬海、中櫃、長榮、台船殺至跌停，鋼鐵指標中鋼也在外資轉賣下，今重挫跌停，美亞、燁輝、燁興等個股也殺至跌停。

觀察盤面上 19 大類股全面走弱，其中，航運、玻璃陶瓷、電器電纜、鋼鐵為盤面上殺盤重心，跌幅均超過 9%，電子股今成交比重也僅達約 4 成，隨著國內疫情再度升溫，恐慌情緒不斷升高，台股賣壓全面湧出，已連兩日重挫，合計大跌逾千點，下探半年線位置。