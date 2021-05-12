【日盛投顧】疫情快速升溫 加權跌破萬六大關

◆盤勢分析

1. 因疫情再度升溫，台股開盤後連續周二的弱勢，以小低盤開出但隨即在平盤附近震盪，盤中再傳疫情失控消息，加權快速下殺最低至 15，165.27 點，但電子權值護盤與部分傳產轉強，收盤跌勢收斂，最終下跌 680.76 點，收在 15902.37 點。

2.OTC 同步走弱，盤中一度回測年線，收盤下跌 4.09%，收長下影線黑 K 棒，目前技術指標偏弱，上方 202 點十日線成為短期壓力。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長下影線黑 K 棒，失守萬六大關。

(2) 量能：12 日成交量 7，794.99 億元，巨量長黑價量有轉弱之嫌。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 180.94 億元；外資 - 121.79 億元、投信 + 3.86 億元、自營商 - 63.01 億元。

生技、醫材、疫苗逆勢抗跌

1. 跌深電子：3228 金麗科、3661 世芯 - KY、6531 愛普、3653 健策、5269 祥碩等波段跌幅超過三成，市場防禦型資金轉進，股價開始出現轉強。

2. 權值電、金：大盤早盤超過千點，2330 台積電、2454 聯發科、3008 大立光、2881 富邦金等盤中拉高撐盤。

3. 生技、醫材、疫苗：台灣再傳多件確診案例，疫情逐漸升溫，相關的清潔股 1732 毛寶、1732 美吾華；口罩廠商 9919 康那香、1325 恆大、6504 南六；醫療器材的 4171 瑞基、9103 美德醫療 - DR；疫苗 6547 高端疫苗、4412 國光生；製藥 1760 寶齡富錦、6589 台康生技強勢漲停。

4. 觀盤重點：由於國內疫情升溫過快，引起市場恐慌，但台股已連日快速下殺，部分電子股乖離已經過大，建議不用過度追殺，但傳產個股則需看疫情變化應對。