〈台股重挫千點〉融資斷頭加重多殺多 法人：全面轉空機率不高

本土疫情進入嚴峻階段，台股指數盤中重挫超過 1400 點，一度跌破半年線支撐，預估成交值續放大至 8700 億元左右，截至上午 11 點半，跌停鎖死家數達 425 家，占上市櫃總家數逾 20%。

國泰證期研究部則指出，華爾街通膨疑慮再起，引發科技股沉重賣壓，加上疫情出現社區感染，市場恐慌氣氛再起，但若經濟延續復甦格局不變，跌深的科技類股有望出現強勁反彈，目前全球系統性風險仍低，全面轉空的機率不高。

法人指出，台股昨日重挫 652 點後，融資僅瘦身 126 億元，目前融資餘額仍高達 2576 億元，是 4 月下旬以來高點，今日肅殺力道強勁勢必引起融資追繳令齊發，令賣壓進一步加重，因此，今日除了反映美股欲振乏力，最主要是疫情擴散的恐慌賣壓，進而造成強烈的多殺多，在融資餘額尚未明顯下降前，仍需謹慎因應。

國內昨日一口氣增加 7 名本土案例，其中 6 名是不明感染源，分為新北和宜蘭兩群，衛福部長陳時中今日強調「台灣已進入到一個嚴峻的階段」，下午可能宣布疫情進入第三級警戒。

因此，台股警鐘大作，早盤多方雖一度奮勇進場拉抬，但仍不敵恐慌氣氛漫延，跌停家數越來越多，截至上午 11 點半，上市櫃合計跌停家數超過 420 檔。

元大投顧表示，由於前次天量低點 16647 點已失守，預期此波整理時間將會加長。