空軍警報響 台股嚇趴爆天量跌680點收15902點 跌點史上次高

國內傳出多起不明感染源，市場憂心防疫進入三級警戒，引爆台股資金逃命潮，電子、金融、傳產族群今 (12) 日全面嚇趴，融資斷頭賣壓加重多殺多，上午 1 個半小時內就急挫逾 1400 點，創史上盤中最大跌點，指數最低下探 15165 點，終場跌幅收斂至 4.11%、下跌 680.76 點，收在 15902.37 點，半年線失而復得，收盤跌點則創史上次高，成交值達 7727.72 億元，續改寫新天量。

台積電開盤隨即跌破半年線，跌幅一度達 9%，下探 518 元，逼近跌停價 514 元，隨著低接買盤進場，跌勢逐漸縮小，終場跌 1.9%，收 560 元，拉出長長的下影線；聯發科盤中一度翻紅，但仍不敵賣壓，終場摜破 900 元關卡，跌 2.5%，收 888 元；台塑、南亞、鴻海、聯電、金控雙雄等權值股，賣壓都相當沉重。

鋼鐵人、航海王今日人氣潰散，其中，龍頭股中鋼由紅翻黑，盤中被打入跌停價 37.8 元，終場跌停打開收 38.35 元，中鴻、燁輝、春雨、新光鋼、大成鋼、海光等超過 20 檔亮燈跌停。

航運股方面，陽明成功擠進全球標準指數台灣成分股，不過，隨著恐慌性賣壓湧出，盤中遭打入跌停，長榮、萬海同步亮燈跌停，先前漲多的散裝航運股齊跳水，包括裕民、新興、台航、四維航均落入跌停，上市運輸類股指數重摔逾 9%。

台股歷經驚心動魄重挫 1400 點，帶動市場買盤湧入避險 ETF，帶動元大台灣 50 反 1 成交量衝破百萬張，刷新該 ETF 掛牌新紀錄，終場上漲逾 4%；期富邦 VIX 同步勁揚逾 7%，但因有下市疑慮，成交量約 27 萬張。

本土疫情持續蔓延，引發國人恐慌，防疫概念股因而成為盤面人氣指標，疫苗廠高端疫苗、國光生連袂亮燈漲停，口罩股康那香、恆大、美德醫療 - DR，清潔用品大廠毛寶、生產製氧機的雃博，以及檢測試劑廠亞諾法、新藥股杏輝，均吸引資金進駐，全面噴出。