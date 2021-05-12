〈台股重挫千點〉一度逾350檔打入跌停 防疫概念股萬綠叢中一點紅

國內疫情嚴峻，恐慌性賣壓全面出籠，台股今 (12) 日盤中狂洩逾 1400 點，創史上最大跌點，超過 350 檔被打入跌停，包括先前強勢的鋼鐵、航運、造紙及電纜等族群，上市類股指數紛紛大跌逾 9%，災情慘重，不過，防疫概念股萬綠叢中一點紅，高端疫苗、國光生、毛寶、康那香等個股全面亮燈漲停。

疫情指揮中心指揮官陳時中上午表示，現在本土疫情非常嚴峻，不排除進入三級警戒，台股隨即跳水，摜破萬六關卡，一度重挫 1417 點，最低來到 15165 點，儘管陳時中改口今天不會升至三級，但仍不住賣壓，電子、金融、傳產全面嚇趴，預估全日量能將突破 9000 億元。

近來強勢的鋼鐵股也撐不住，遭到空方狙擊，龍頭股中鋼由紅翻黑，打入跌停價 37.8 元，盤中逾 1.3 萬張委賣高掛，中鴻、中鋼構、燁輝、春源、新光鋼、大成鋼等超過 20 檔亮燈跌停。

航運股方面，MSCI (明晟) 今晨公布最新半年度調整結果，全球標準指數台灣成分股新增陽明，全球小型指數則刪除萬海，不過，受大盤恐慌性賣壓出籠的影響，貨櫃三雄股價全面跳水落入跌停，散裝航運股一片綠油油，裕民、新興、台航、四維航均亮燈跌停。

本土疫情持續蔓延，引發國人恐慌，防疫概念股因而成為盤面人氣指標，包括疫苗廠高端疫苗、國光生，清潔用品大廠毛寶、生產製氧機的雃博，口罩股康那香、恆大，以及檢測試劑廠亞諾法、新藥股杏輝等多檔，盤中均吸引資金進駐全面噴出。