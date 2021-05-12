〈台股重挫千點〉防疫亮紅燈 概念股躍人氣指標、多檔漲停

台股一度重挫逾千點，失守萬六關卡，隨著國內疫情升溫，繼宜蘭出現確診案例後，基隆疑似也有確診個案，衛服部不排除將防疫升級至第三級，台灣防疫亮紅燈，防疫概念股獲買盤進駐、躍居人氣指標，疫苗、檢測、新藥、口罩等多檔個股亮燈漲停。

疫苗廠高端疫苗亮燈漲停，儘管盤中漲停開開關關，買盤仍相當積極，股價續創新高；台康生生產高端新冠疫苗上游抗原原液，股價同步強勢上攻，一度漲停；東洋負責疫苗後段充填，股價也站穩盤上。其他疫苗廠國光生也獲資金湧進，盤中同步亮燈，站回短均線。

隨著國內疫情升溫，防疫題材再度成為市場焦點，口罩股恆大、南六、美德醫 - DR 等均大漲逾 8%；沉寂已久的檢測試劑廠重啟漲勢，寶齡富錦、亞諾法、ABC-KY、瑞基均漲停鎖住；興櫃股漲勢更凌厲，金萬林、普生大漲近 5 成。

台灣疫情嚴峻，不過疫苗接種率不到 1%，國內疫苗廠研發進度也加緊腳步，其中，進度最快的是高端疫苗，目前正在進行二期臨床試驗，上月底共 3700 名受試者已完成第二劑接種，預計本底將有分析結果，6 月依法申請台灣緊急使用授權 (EUA)。

聯亞生技同樣執行二期臨床試驗，4 月中旬已有 3874 位受試者施打第一劑，646 位施打第二劑，預計 5 月中所有核心族群受試者可完成兩劑疫苗施打，力拚 6 月底向食藥署提交第二期臨床試驗報告及提出 EUA 申請，7 月中獲准開始供應國內疫苗。

國光生新冠疫苗研發正重新調整劑量與重新設計臨床試驗，預計會執行一期至三期臨床試驗，力拚今年底前進入三期試驗，施打進度會比國際藥廠晚一年。