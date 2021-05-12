週二 (11 日) 埃及總統塞西 (Abdel Fattah al-Sisi) 批准了蘇伊士運河南部的拓寬與挖深工程。

今年 3 月長榮海運 (2603-TW) 向日本正榮汽船 (Shoei Kisen Kaisha, LTD.) 所租用的「長賜號」(Ever Given) 在埃及蘇伊士運河擱淺 6 天動彈不得，導致重要的海上動脈癱瘓。

運河大塞船事件過後，貨櫃積壓影響運輸的問題仍有待數月才能解決，如今，埃及政府為避免類似事故再度發生，決定進行蘇伊士運河升級工程。

埃及總統批准 擴建蘇伊士運河 (圖片：AFP)

週二蘇伊士運河管理局 (SCA) 負責人 Osama Rabie 表示，考慮到全球貿易的成長，他向埃及總統塞西提交了改善運河擴建計畫，該計畫將提高 SCA 和任何船舶運河內航行的能力。

埃及總統已批准埃及蘇伊士運河升級工程，施工段落在 (運船擱淺) 的蘇伊士運河南部，最慢 24 個月內將完工。

Osama Rabie 表示，該 SCA 預計將對蘇伊士運河最南端河道向東拓寬 40 米 (130 英尺) ，還計劃將該河道從 66 英尺加深到 72 英尺。此外，2015 年擴建完成的平行航道 (船隻可以雙向通行) 也將延長至 82 公里，使更多的船舶可以通過該運河。

埃及決定，在長賜號船東支付賠償金之前，不會同意長賜號駛離 (圖片：AFP)

埃及決定，在長賜號船東支付賠償金之前，不會同意長賜號駛離，長賜號船東的正榮汽船日前針對該項決定提出抗告，但遭到埃及法院駁回，目前長賜號繼續扣留在蘇伊士運河。

近期蘇伊士運河管理局決定將索賠金額由 9.16 億美元調降到 6 億美元左右，約為原本的 2/3。

2020 年通過蘇伊士運河的船隻將近 2 萬艘，經過蘇伊士運河的商船承載著佔全球貿易至少 12% 的商品，包括服裝、家具、工業生產零組件等。蘇麥德輸油系統經蘇伊士運河石油貿易量幾乎占全球海上石油貿易的 10%。

根據 SCA 的數據，埃及河道關閉期間的每天營收損失，落在 1200 萬美元至 1500 萬美元之間。