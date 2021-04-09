〈長榮貨輪卡蘇伊士〉埃及要求支付10億美元賠償金後才放船

長賜輪好不容易才從蘇伊士運河脫困，然而至今仍遭蘇伊士運河管理局扣留，埃及表示除非船東願意支付多達 10 億美元的賠償金，否則不會放船離開。當局也正在對長賜號卡住原因展開調查。

蘇伊士運河管理局（SCA）局長 Osama Rabie 周四（8 日）表示，除非相關調查完成和船東支付賠償金，否則不會放行。他也說，希望協議能迅速達成，一旦同意賠償便會放行輪船返航。

Rabie 並未透露埃及求償金額，不過上周他曾說，埃及為長賜號脫淺工作、短收的運河通行費與堵住運河造成的損失重大，其中運河通行費又是埃及外匯的主要來源，將要求約 10 億美元賠償。

SCA 並未說明是如何得出此賠償金額，包括確切花費的金額。據路孚特（Refinitiv）評估，長賜號卡蘇伊士運河期間，讓埃及政府少收約 9,500 萬美元的通行費。埃及官員表示，會在運河重啟後，彌補這些損失。

惠譽信評（Fitch Ratings）數據顯示，長賜輪這次的擱淺意外造成的賠償恐逾 10 億美元。惠譽曾表示，長賜輪的承保公司將面臨億損商品與供應鏈中斷相關的索賠，以及 SAC 的營收損失求償。

SCA 表示，不排除提起訴訟的可能，但更願意在庭外解決賠償問題。

長賜輪的日本船東正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）發言人 Ryu Murakosh 說，目前尚未正式收到埃及政府的賠償才肯放船的消息。目前正與當局進行談判，拒絕透露實際索賠金額。

與此同時，正榮汽船也設法降低可能的責任成本。華爾街日報調查的法律紀錄顯示，正榮汽船在 4 月 1 日向倫敦高等法院遞狀，要求責任限制。

法庭文件顯示，長賜輪的承租公司長榮海運，以及其他致使蘇伊士運河沿線阻塞的人列為都被告，目前第一次聽證會日期尚未確定。

正榮汽船發言人 Murakosh 證實，向倫敦遞狀的目的的確是要求責任限制。他說這不只是對長榮或其他人的訴訟，而是為保險索賠的正常程序之一。

華爾街日報報導指出，正榮汽船在 4 月 1 日向客戶發出聲明，有貨櫃在該艘貨輪上的託運人，必須支付損害費用，才可以取回貨櫃。

文件也載明，正榮汽船已委託海損理算事務所 Richard Hogg Lindley 處理此事，不過該事務所並未對此回應。