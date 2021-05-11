全通路發展初期費用高 誠品生活Q1轉虧、每股虧0.59元

誠品生活 (2926-TW) 今 (11) 公告第一季財報，受到全通路品牌發展初期影響，開始認列成本費用攤提，導致單季營運轉虧，稅後虧損 2805 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.59 元。

誠品生活第一季營收 11.58 億元，季減 6.38%，年增 1.4%，毛利率 36.28%，季減 4.62 個百分點，年減 3.98 個百分點，營益率 - 4.01%，較上季的 - 0.74% 衰退，較去年同期轉負；稅後虧損 2805 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.59 元。

誠品生活指出，誠品線上結合倉儲型物流開站後，今年起開始認列成本費用攤提，且開站初期尚未達經濟規模，因此第一次財報表現如預期受影響，但公司財務體質健康、金流穩定，估計近 1-2 年內，全通路服務即可帶動營運進一步擴大營收與經濟規模。

誠品生活今年第一季台灣、香港、蘇州等各地實體通路業績穩定成長，南西店 4 月舉辦首次大型封館派對，單店業績也比疫情前同期大增逾 5 倍，創下開幕 2 年多來新高紀錄；誠品信義店 3 月生日慶業績表現也年增逾 4 成。

誠品生活 2017 年起啟動台灣全通路轉型布局，除社群整合經營逾百萬粉絲，新會員制度、全新誠品人 APP、誠品線上 eslite.com 與近萬坪倉儲型物流等全通路基礎服務也已陸續上線啟用。

目前誠品生活全台會員人數擴增至約 280 萬、會員黏著度與不重複消費人次皆提升，會員營收貢獻占比也逐步往 7 成叩關。

此外，誠品生活串聯全通路服務的小型社區店也將於今年中誕生，2022 年起預估還有台北新店裕隆城、南部大型獨立店點等全新大店陸續開幕。