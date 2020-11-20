誠品生活海外展店腳步積極 香港第5家店開業

誠品生活 (2926-TW) 展店腳步不停歇，日前才宣布 2022 年將在馬來西亞開展東南亞首家旗艦店，而位於香港荃灣 D‧PARK 愉景新城的「誠品生活荃灣店」，也正式開幕，成為誠品在香港的第 5 家正式店點。

荃灣店原先只是去年 8 月開展的期間限定店，耕耘一年多以來，深受在地讀者歡迎，此次全新開幕，除書區擴大近一倍，新店也緊扣荃灣新舊共融的社區特色。誠品董事長吳旻潔表示，將持續以更多元靈活的方式，加速展店。

誠品生活近來海外展店動作積極，吳旻潔日前也宣布，將攜手楊忠禮集團進軍東南亞市場，到馬來西亞吉隆坡金三角武吉免登商圈「The Starhill」，開展東南亞第一個據點，預計 2022 年開幕。而明年除 1 到 2 家規模較大的新展店，也將在台灣積極開展社區模組店。

另一方面，誠品生活已推動 3 年的誠品全通路服務，今年 9 月推出全新「誠品人 APP」，全新電商平台「誠品線上」也將在年底 12 月開站，提供讀者虛實整合體驗。

誠品生活今年以來積極調整經營體質，一口氣連關 9 間店，受疫情衝擊，第 2 季營運轉虧，每股虧損 0.47 元，為上櫃以來首度虧損；不過，在擺脫營運包袱後，第三季順利轉盈、每股純益 0.75 元，累計前三季稅後純益 2031 萬元，年減 38.7％，EPS 為 0.43 元。