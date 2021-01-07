情緒緊繃、壓力大，是現代人普遍常有的困擾，想要好好放鬆身心，不妨試試透過香氛產品幫助您安定心神吧！然而，市面上香氛產品琳瑯滿目，稍㇐不慎，可能買到含塑化劑等化學物質的產品，造成健康危害。究竟該如何選擇才正確？

台灣製造全新香氛品牌 PURE LIFE 香氛禮物，以「香氛－來自大地的禮物」（Scents－Gifts From The Earth）作為品牌精神，堅持無化學、無塑化劑、無香精、無色素添加，採用天然純精油成分，無論老人、小孩、過敏者皆適用。產品經過 SGS 安全檢測證明，不含 DEHP 等塑化劑，將大地最真實的香氛氣息帶入日常，幫助人們在生活中安心深呼吸，找回快樂能量。

來自大地的禮物

PURE LIFE 首間品牌概念店，進駐誠品生活林口店

PURE LIFE 香氛禮物首間品牌概念店，進駐誠品生活林口三井 OUTLET。(圖: 業者提供)

2020 年 11 月，PURE LIFE 香氛禮物於誠品生活林口三井店，設立第㇐家品牌概念店。店內空間視覺設計與「鹿森林實驗花廊」攜手合作，結合天然香氛與花藝裝置，提供消費者身處原始森林或花園㇐般的放鬆體驗。

PURE LIFE 全系列香氛產品分為：行動紓壓噴霧／好眠噴霧／保濕噴霧／香氛蠟燭等 4 大系列，香氛氣味沁心淡雅，包含：玫瑰、橙花、洋甘菊、薰衣草、快樂鼠尾草的草本花香調；甜橙、檸檬、苦橙、葡萄柚等柑橘果香；還有老檀木、花梨 木、香桃木、雪松的木質香。每㇐味都是取之於大地之母的純粹芬芳，PURE LIFE 透過實體概念店，向更多人分享天然香氛帶來的療癒與愉悅。

(圖: 業者提供)

PURE LIFE 香氛禮物 2021/1-2 月限定優惠活動

迎接嶄新 2021 就讓 PURE LIFE 天然香氛伴您渡過愉悅的每一天，無論是交換禮物、 親友餽贈，或情人禮物，都是絕佳送禮選擇。在門市與線上推出多款特定禮盒組，瞭解更多詳情:

▶PURE LIFE 香氛禮物官網 www.pl-istore.com

▶PURE LIFE 誠品林口三井品牌概念店 林口三井 outlet 誠品書店 1F

PURE LIFE 用天然香氛迎接 2021，在門市與線上推出多款特定禮盒組。(圖: 業者提供)

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