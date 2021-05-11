缺料問題逐季舒緩 啟碁全年業績估增雙位數

緯創 (3231-TW) 集團旗下網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (11) 日召開線上法說會，董事長謝宏波表示，上半年受到缺料影響較大，第三季開始部分關鍵零組件供料可望舒緩，加上三大產品線成長態勢明確，預計全年業績仍可雙位數成長。

謝宏波直言，受到市場缺料嚴重，影響生產排程、產能利用率，加上材料漲價，無法即時反應，均影響獲利，不過目前看起來，第一季缺料問題最嚴重，第二季雖然還是缺，但預計下半年部分關鍵零組件缺料狀況將好轉。

以各產品線表現來看，謝宏波認為，網路設備 (Networking)、家庭連網 (Connected Home)、車用與工控 (Automotive & Industrial) 等三大產品線下半年也會較上半年及去年同期有雙位數成長。

謝宏波也透露，下半年除了原有產品線外，也有新的產品出貨，如衛星產品有新客戶接觸，目前計畫發展順利，預計下半年到明年可以看到不錯的成果。

車用方面，謝宏波表示，車用雷達、車用鏡頭、ADAS 等都有不錯進展，主要出貨給 Tier 1 的客戶，而目前產品出貨給電動車占比不到 1 成，預計到 2025 年可望達 3 成。

啟碁第一季稅後純益 2.74 億元，年增 1.8 %，每股純益 0.7 元；累計前 4 月營收 204.81 億元，年增 12.1%；就產品營收占比來看，網通設備 45%、車用與工控 30-35% ，居家聯網 20-25%、消費性等其他約莫 5%。