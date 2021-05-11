〈美股早盤〉科技股賣壓續湧 四大指數均跌超1% 道瓊挫逾300點

隨著對通膨升溫的擔憂浮現，科技股周二 (11 日) 持續面對巨幅賣壓。美股周二 (11 日) 全面低開。截稿前，道瓊工業指數挫 387 點或 1.1％，那斯達克綜合指數跌 1.5%，標普 500 指數跌 1.3％，費半跌 1.7%。

那指周一 (10 日) 收跌 2.6%，創下 3 月以來最大單日跌幅，標普 500 指數亦挫逾 1%。

投資人預期，在積壓支出、供應鏈問題和大宗商品價格攀高等因素帶動下，通膨率將於未來數月急劇上揚，侵蝕高成長股收益。

科技股周二依舊首當其衝。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 跌 2.9％，Alphabet(GOOGL-US)跌 2%，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 均跌逾 1%，Sanp(SNAP-US) 跌超 3％。

在周三公布美國消費者物價指數 (CPI) 前，10 年期美債殖利率升至 1.624％，為連續 3 個交易日上揚。

拜登即將在周三 (12) 就 2.25 兆美元的基建方案，與參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)、少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)、眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 以及少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 會晤討論，並在周四與 6 名共和黨參議員會面，討論潛在的妥協方案。

麥康奈爾認為，基建計劃的成本應該落在 6000 億至 8000 億美元，批評拜登在接近 2.3 兆美元的基建計畫中添加不相關的項目。

截至台北時間周二 (11 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 387.84 點或 - 1.12%，暫報 34354.98 點

那斯達克綜合指數下跌 205.57 點或 - 1.53%，暫報 13196.29 點

標普 500 指數下跌 52.23 點或 - 1.25%，暫報 4136.20 點

費半下跌 51.77 點或 - 1.74%，暫報 2915.34 點

台積電 ADR 下跌 1.34% 至每股 110.81 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.624%

紐約輕原油下跌 1.45% 至每桶 63.98 美元

布蘭特原油下跌 1.33% 至每桶 67.41 美元

黃金下跌 0.93% 至每盎司 1820.50 美元

美元指數下跌 0.08% 至 90.115 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.92％，至 598.06 美元。

路透社引述知情人士透露，考慮到美中緊張局勢帶來的不確定性，特斯拉已暫停在上海買地擴廠，以及將其打造為全球出口中心的計畫。

此外，中國乘聯會公布新能源車銷售數據，特斯拉中國銷售量在 4 月達 2.58 萬輛，較上月下滑 27%，1 月至 4 月累計銷量達 9.5 萬輛。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 17.55％，至 14.80 美元。

維珍銀河周一盤後公布第 1 季財報，每股虧損 55 美分超出市場預期的 2 倍，此外，該公司還表示，考慮到太空母艦 VMS Eve 的磨損問題，目前仍在評估下一次的太空船試飛時間。

Palantir Technologies(PLTR-US) 早盤下跌 2.33％，至 18.04 美元。

Palantir 周二盤前公布第 1 季財報，在美國政府和情報局的軟體合約挹注下，Q1 營收和獲利均優於市場預期。此外，該公司還看好營收在 2025 年提升 30% 或以上。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 NFIB 小企業信心指數報 99.8，預期 100.8，前值 98.2

台北時間 22:00 將公布美國 4 月 JOLTS 職位空缺數，預期 750 萬，前值 736.7 萬

華爾街分析：

貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 策略師 Jean Boivin 表示，通膨相關討論可能引發市場動盪，投資人應審視此類波動。此外，面對通膨率上揚，Fed 的升息速度可能較過去來得更慢。

美國銀行數據顯示，上周以來，提到「通膨」的人數較去年同期大增 800%。美銀股票策略師 Savita Subramian 表示，強勁的企業獲利、續揚的通膨率加上改善的企業情緒，都浮現價值股輪動的跡象。