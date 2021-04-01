外資轉買加碼台積電、記憶體三雄 大砍面板族群

台股今 (1) 日在台積電、IC 設計、記憶體族群領軍下，大漲百點，盤中一度觸及 16602 點，終場則收 16571.28 點，盤中、收盤雙創歷史新猷，三大法人也同步買超，合計大買 174.31 億元，其中，外資回頭加碼 154 億元，鎖定記憶體三雄，並回頭大買台積電 2.2 萬張，反觀日前強勢的面板族群慘遭外資調節。

期貨方面，外資今減碼 1563 口空單，空單未平倉口數回到 20000 口之下，來到 19816 口，投信也減碼 158 口空單，空單未平倉口數來到 5238 口，自營商則減碼 688 口多單，多單未平倉口數達 22448 口。

外資前十大買超中，大買長榮 29796 張居冠，並回補台積電 22569 張，而在美光財報展望報喜下，記憶體三雄同樣獲得青睞，分別加碼華邦電、南亞科、旺宏各 27482、18678、17990 張，長榮航也有 12607 張，其他依序則為中鴻、富邦金、宏碁。

賣超方面，外資大砍面板三傑，友達、群創分別遭砍 29858、11318 張，彩晶則有 9886 張，鴻海也因去年財報相對遜色，遭外資連砍兩天，今續減碼 7166 張，金融族群中，永豐金、中信金，新光金同樣是調節對象，其他還有英業達、亞泥、臻鼎 - KY 等。

投信操作方面，連 5 買持續加碼台股，鎖定華航、長榮等航運族群，各加碼 14369、11151 張，其他還有聯電、中鴻、敦泰、群創、漢磊、開發金、裕民、景碩等，賣超方面則有聯茂、嘉聯益、台表科、鴻海、日月光投控、富采等。

台股連假前再度改寫歷史新高，但盤面上類股輪動快速，短期指數上檔仍有一定壓力，投資人近期則可關注上市櫃公司 3 月、第 1 季營收公布。