搶攻車用記憶體市場 SK海力士傳與德國博世簽10年供應長約

南韓媒體報導，全球第二大記憶體廠 SK 海力士 (SK Hynix) 即將與德國汽車零件供應大廠博世集團 (Bosch GmbH) 簽署一項長期協議，由海力士提供車用記憶體給博世。

Maeil Business Newspaper 周二 (6 日) 晚間引述業內消息人士報導，SK 海力士與博世協議將提供 10 年以上車用記憶體晶片，但未提及任何財務細節。

南韓媒體報導，只要該長期契約敲定，博世將成為 SK 海力士第一個長期車用晶片合作夥伴，且可以憑藉第一大汽車零件客戶的信譽吸引更多訂單。

消息傳出後 SK 海力士拒絕回應，博世沒有立即發表評論。

此外，消息人士表示，SK 海力士目前已與汽車供應商馬牌 (Continental) 集團以及 Hyundai Mobis 建立車用記憶體合作夥伴關係。

隨著汽車聯網功能增加，且具有更高自駕技術的電動車日漸普及，晶片需求將只增不減。南韓媒體表示，一般而言一部車最多裝配 300 個晶片，而第三級自駕車則有 2000 多個處理單元 (包括記憶體)。

根據研調 TrendForce 最新報告，今年汽車平均 DRAM 容量將達到 4GB 左右，預計 2024 年平均容量將達到 8GB。

TrendForce 表示，與其他類別的 DRAM 相比，汽車 DRAM 製造難度和成本都更高，但高利潤和龐大的潛在市場，仍吸引 DRAM 供應商爭相進入車用記憶體領域。