〈焦點股〉紡織股無懼大盤急殺 儒鴻續飆天價

台股空襲警報響起，今 (11) 日盤中跳水重挫逾 600 點，回測季線，電子股哀鴻遍野，不過，紡織族群 4 月營收表現亮眼，今日逆勢突圍，包括集盛、宏遠、聯發、東和等多檔亮燈漲停，股王儒鴻一度勁揚逾 4%，衝上 640 元，續改寫歷史天價，帶動上市紡織類股指數漲逾 1%，同寫新高紀錄。

儒鴻 4 月營收 31.58 億元，月增 1.5%、年增 112%，創歷史單月次高、同期新高；累計前 4 月營收 113.78 億元，年增 51.7%，也是同期新高。儒鴻指出，第一季是全年谷底，在需求暢旺下，月營收站穩 30 億元可望成常態，加上最快第二季末將反應成本漲價，全年營運逐季成長。

印度疫情失控導致棉花價格走揚，帶動紡織產業這波漲勢，儒鴻股價連日走揚，繼昨天強彈站上 600 元大關後，今天盤中再大漲逾 4%，最高來到 640 元，續創新高，隨後漲幅收斂至 2% 左右，自 5 月以來，累計漲幅超過 15%，為近期台股人氣指標。

集盛、宏遠、東和、如興、聯發、宏洲、嘉裕等多檔紡織股，今日持續獲得買盤青睞，股價亮燈漲停；南紡、宏益、聚陽、力鵬等也表現不俗。上市紡織類股指數早盤一度漲逾 3%，衝上 744.72 點，刷新歷史新高，盤中受大盤摜壓的影響，漲幅收斂至 1% 左右。

聚陽第一季稅後純益 6.5 億元，創歷史單季次高，季增 35.9%、年增 52.2%，每股純益 2.92 元，則為歷史第三高、同期新高。成衣雙雄不僅第四季的生產排程已經敲定超過一半，目前更與客戶洽談明年首季的訂單，整體能見度已經逐漸拉長，回到疫情前的水準。

棉紡廠南紡第一季在低價棉庫存以及業外轉投資挹注下，稅後純益 11.22 億元，季增 65%、年增 1016%，每股純益 0.68 元。，10 年單季最佳，更一舉賺贏去年全年 0.57 元。

