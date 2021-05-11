恐怕不只競爭問題！菲斯克挫逾9% 整體電動車產業剉著等

菲斯克汽車 (FSR-US) 週一股價重挫 9% 以上，可能因為投資者對該電動車廠沒有加速推出自家 SUV 而焦躁不安，或者可能他們只是對所有電動車初創企業的熱情冷卻。

菲斯克上週五除了宣布第一季財報將於今日宣布以外，也提到全自動 Fisker Ocean 將照原定目標於 2022 年第四季開始生產，也會照計畫在今年 11 月的洛杉磯車展讓 Ocean 量產版亮相。

雖然時間表沒有任何改變，但菲斯克週一盤中一度重挫 9.7%，且過去一個月來跌幅超過 30%。菲斯克週一最終下跌 9.04%，收 10.26 美元。

投資者可能擔憂 Ocean 會陷入苦戰，高盛分析師 Mark Delaney 指出，在 Ocean 上市前，美國市場上可能就約莫存有 12 種以上的全自動 SUV。

又或者，投資者擔心的層面恐怕更大 -- 整個電動車產業的前景堪憂，因為其他電動車股價也下跌了。

Lordstown Motor (RIDE-US) 過去 3 個月來股價下跌約 73%，Canoo (GOEV-US) 下跌 57%，Arrival (ARVL-US) 和 Churchill Capital Acquisition Corp IV (CCIV-US) 分別下跌 34% 和 42%，後者是用來與 Lucid Motors 合併的 SPAC 公司 (特殊目的收購公司)。

Workhorse (WKHS-US) 週一股價跌幅達 2 位數，係因該公司將全年全自動車交車量預期自 1800 輛調降至 1000 輛，原因是缺乏零件，自塑膠到晶片均供應不足，德州生產的塑膠因寒冬而產量下降，而全球晶片荒早已重創汽車產業。供應鏈問題不斷也讓投資者撤手退出。

所有問題加總在一起，讓投資者更偏重思考電動車新創企業的風險，而非潛在回報。

特斯拉 (TSLA-US) 週一股價也大跌 6% 以上，且過去一個月股價跌幅超過 25%，全球市值最高的汽車公司尚且如此，整個產業自然也哀鴻遍野。