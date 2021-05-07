〈能源盤後〉汽油需求前景堪憂 挫傷市場信心 原油收低

週四 (6 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油連續第二日下跌，係因投資者衡量令人失望的美國汽油用量數據，同時密切關注印度激增的新冠病例對石油需求的衝擊。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「印度的情況對石油價格仍是沉重拖累。」

全球第三大石油進口國印度，自上個月疫情惡化以來，週四新增確診人數連續第二日超過 40 萬人，週四新增 412262 起病例，讓總患病人數超過 2100 萬人，過去 24 小時內新冠死亡人數 3980 人，迄今總死亡人數達 230168 人，且專家認為印度的病例和死亡人數均遭低估。

「在供應端仍支撐價格上漲的情況下，石油只需要整合一個月，等印度和日本疫情控制好一些。一旦印度疫情改善，WTI 原油價格可望上漲 10% 至 15%。」

「全球其他地區越來越擔心，印度疫情危機久久未見緩解，可能出現新變種病毒株，讓全球疫情延續更長的時間。但來自歐盟和美國的支撐力會增強，畢竟印度約占全球人口 18%。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 92 美分或近 1.4%，收每桶 64.71 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 87 美分或近 1.3%，收每桶 68.09 美元。

EIA 週三公布，上週 (4/30 止) 美國原油庫存下降 800 萬桶，為 1 月以來最大單週下降程度。但數據公布後，油價陷入困境，因為該報告也顯示，汽油上週供應量意外增加 70 萬桶。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告中指出，同樣被視為疲弱點的 EIA 數據包括成品汽油供應量 (EIA 的需求指標) 下降 1.2 萬桶，至 886.4 萬桶。

「許多分析師都盼著經濟重啟的時候，需求就會增加，但這已經連續兩週沒有發生。」

汽油一直是能源綜合產品漲勢的領頭羊，市場想要在未來幾週擴大上升空間就必須找到自己的立足點。

汽油週三持平收在每加侖近 2.15 美元。

週四，6 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.8%，收每加侖 2.11 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下降近 0.7%，收每加侖 1.99 美元。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 指出，在結束非常有限的維修季之後，美國煉油廠運行率已經超過 5 年均線，是疫情爆發以來首次，「這對原油長期來說可能很有希望。」

「煉油廠運行率高峰通常在北半球的夏季，因為旅遊需求會讓客機燃料和汽油等的產品需求提高。」Fraser 說。

EIA 週三數據公布前，石油曾上漲，因為市場樂觀期待美國燃料需求和歐洲放寬防疫限制的發展。

與此同時，新聞報導稱，沙烏地阿拉伯調降了對亞洲和歐洲的原油官方售價，德國商銀分析報告指出，此舉部分原因可能是印度病例持續上升。

「沙烏地阿拉伯對美國顧客的官方售價已經調升至去年 11 月以來最高水準，換句話說，沙烏地阿拉伯可能為這些市場設想了不同的前景。」

其他能源商品交易

6 月交割的天然氣期貨價格下降 0.3%，收每百萬 Btu 2.93 美元。

EIA 週四公布，上週 (4/30 止) 美國天然氣供應量增加 600 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前平均預期當週庫存增加 510 億立方英呎。