葉倫引爆美股拋售 擊沉女股神ARK ETF

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週二 (4 日) 稱，為了防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，可能必須適度升息，此番言論促使成長型股票賣壓湧現，女股神伍德 (Cathie Wood) 執掌的方舟投資公司 (ARK Invest) 旗下 ARK 創新 ETF (ARK Innovation ETF) 一度下跌 4.8%。

葉倫週二在《The Atlantic》錄製的訪問中表示，相較於整體經濟，政府的額外支出規模雖然較小，但為了確保經濟不會過熱，可能必須調升利率，這是讓經濟具有競爭力和生產力的必要投資。

葉倫以 Fed 般的言論震撼市場，去年大賺 152%、6 年平均回報為 36% 的 ARK 創新 ETF 週二午盤一度大跌 4.8%，那斯達克綜合指數 (IXIC) 下跌 2.5%。

特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌超過 3%，Teladoc Health (TDOC-US) 股價下跌 5.8%，Square (SQ-US) 和 Roku (ROKU-US) 股價分別下跌 5.8% 和 6.7%。Zillow Group ( ZG-US) 股價下跌超過 5%。

女股神其他 ETF 週二午盤也遭遇了巨大的拋售壓力。ARK Next Generation ETF (ARKW) 下跌 4.5%，使其本週迄今下滑超過 6.5%。ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) 和 ARK Autonomous Technology and Robotics ETF (ARKQ) 週二午盤分別下跌 4.3% 和 2.9%。ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 下跌 4.25%，本週迄今損失超過 5%。

華爾街分析師認為，美國財政部長葉倫攪亂股市一湖春水，投資者可能正在獲利了結，並轉向與重啟經濟更具槓桿作用的產業，加上，提高資本利得稅的威脅可能對市場情緒沒有幫助。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 受訪時稱：「投資者可能會越來越失望，因為在財報亮眼的情況下，股市表現不佳。如果好消息已被完全消化，市場可能即將見頂。」

HighTower 首席投資策略師 Stephanie Link 表示：「高本益比科技股交易非常擁擠。未來的比較會非常艱難，當投資人看到 GDP 增長更好、通膨略微上升時，高估值就不會表現良好。」

FactSet 數據顯示，上週 ARK 創新 ETF 資金流出超過 2.9 億美元，然而，今年有超過 70 億美元的資金湧入女股神的 ETF。