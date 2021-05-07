再跌！女股神ARK創新ETF本週跌逾10% 接近年內新低

女股神伍德 (Cathie Wood) 的 ARK 創新 ETF (ARKK) 週四 (6 日) 下跌約 3%，本週迄今已下跌超過 10%，接近今年新低。

科技股「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 領軍的方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARK Innovation ETF 遭遇近期巨大的拋售壓力。方舟創新 ETF 週四下跌約 3%，本週下跌超過 10%。過去三個月中，ARKK 下跌了 27%。

週四方舟創新 ETF 中一些重倉持有的股票遭受重創，Teladoc Health (TDOC-US) 下跌 3.2%、Square 和 Roku 分別下跌 3.4% 和 6.6%、DraftKings 暴跌 7.6%。

方舟投資其它的 ETF 週四也遭遇重創，Ark Next Generation ETF 週四下跌 2.75%，本週迄今跌幅超過 9%。

Ark Genomic Revolution ETF 週四下跌 2.7%，本週迄今損失達 10.2%；Ark Autonomous Technology and Robotics ETF 週四下跌 0.3%。本週迄今跌幅 4.4%；ARK Fintech Innovation ETF 週四下跌 2%，本週迄今損失超 6.5%。

ARK 系列基金週三 (5 日) 大舉減倉了百度 (BIDU-US) 約 48.6 萬股，並大幅減倉國際資料儲存大廠 Pure Storage (PSTG-US) 約 81.9 萬股。

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示，投資者上週接受到警訊，即科技巨頭不僅財報獲利飆升，而且估值合理。五大科技股的相對吸引力，可能會讓像 ARKK 這樣的高成長股基金看起來更加昂貴，故市場人氣正在消退。

Saut Strategy 分析師 Andrew Adams 表示，真正擔心的是，方舟基金和許多類似基金所代表高成長股基金有崩潰的危險，可能造成瀑布式的下跌。如果這些更具投機性的領域開始集體崩潰，那就不太好看了。

值得注意的，投資者的大量資金流入了一些規模最大 ETF。

CFRA ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 提到，2021 年前 4 個月流入股票 ETF 的資金超過 2020 年全年，我們可能會看到 2021 年隨著夏季假期升溫，流入 ETF 的資金會更多。