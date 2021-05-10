BioNTech赴新加坡設區域總部和mRNA疫苗新廠 擴大亞洲生產網絡

德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 周一 (10 日) 宣布，將赴新加坡設立地區總部和疫苗新廠，主要生產 mRNA 疫苗或傳染病、癌症等治療藥物，以擴大亞洲生產網絡。

BioNTech 表示，新廠最快 2023 年啟動營運，預計每年足以生產數億劑 mRNA 疫苗，具體產能取決於疫苗類型，此舉將有助於該公司擴大在東南亞地區的產能，並因應未來潛在的疫情風險，但該公司並未具體說明新廠是否用於生產新冠疫苗。

BioNTech 執行長兼共同創辦人 Ugur Sahin 於聲明表示，在我們的生產網絡中取得多個節點，是建立全球足跡和產能的重要策略步驟，mRNA 新廠將提高整體網絡產能，且幫助我們提升全球 mRNA 疫苗的製造和交付能力。

截至台北時間周一 17 時許，BioNTech 在美股盤前交易漲 9.25%，暫報 200.70 美元。

疫情爆發後，BioNTech 與美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 合作，採用 mRNA 技術研發出針對 Covid-19 的疫苗 BNT162b2，去年 12 月已獲美國緊急使用授權，且已在美國分配 1.7 億劑疫苗，目前仍在尋求全面許可。

此外，BioNTech 也正在逐步擴大亞洲業務。上海復星醫藥集團周日 (9 日) 宣布，子企復星醫藥將與 BioNTech 共同設立合資公司，實現新冠疫苗生產本土化和商業化，據稱兩家公司將分別投入 1 億美元資金於新合資企業。