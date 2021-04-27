〈美股熱門股〉GameStop完成350萬股增發漲近12% 亞馬遜傳將分拆股票漲逾2%

GameStop 增發 350 萬股股票，大漲 11.74%

GameStop(GME-US) 周一 (26 日) 宣布完成增發 350 萬股股票後，收盤股價大漲 11.74% 至每股 168.93 美元，盤後續揚逾 10%。

GameStop 表示，從此次股票增發中獲得 5.51 億美元的資金，並表示將用於加速朝電商轉型以及一般營運。該股受到 Reddit 散戶投資人青睞，今年上漲近 800％。

亞馬遜傳股票分拆，上漲 2.04%

亞馬遜 (AMZN-US) 傳出分拆股票消息，周一股價勁揚上漲 2.04% 至每股 3409 美元。

福斯商業新聞記者 Charlie Gasparino 在推特上發文表示，電商巨頭亞馬遜可能會在今年進行股票分拆，最早可能在周四（29 日）公布財報時進行。

Gasparino 也說，此舉將使亞馬遜執行長貝佐斯財富進一步增加，並使得亞馬遜得以加入道瓊工業指數。

Lyft 賣自駕部門有望提前實現獲利，盤後漲 1.82%

Lyft(LYFT-US) 周一宣布以 5.5 億美元將自動駕駛技術部門 Level 5 出售給豐田汽車後，盤後股價上漲 1.82% 至每股 64.21 美元。

Lyft 出售自動駕駛部門將有助該公司節省 1 億美元的營運費用，並有望提前一季實現獲利目標，出售案將在第三季前完成，Lyft 將先獲得 2 億美元現金，其餘 3.5 億美元將在未來 5 年內支付。