美就業疲軟過度解讀？基金經理人：價值、周期股趨勢仍明確

美國周五 (7 日) 公布大幅低於市場預期的非農就業報告，激勵科技股上漲，不過基金經理人認為，大型科技股超乎預期的表現無法撼動類股輪動趨勢，與經濟復甦密切相關的價值、周期股仍將握有市場一年以上的主導權。

根據美國勞工部的報告，美國就業復甦尚未達到頂峰，雇主僱用的工人遠低於預期。經濟學家認為，就業成長疲軟可能會使聯準會 (Fed) 放緩收緊貨幣寬鬆的盤算。

James Investment Research 投資組合經理人 Barry James 表示，在目前情況下，居家防疫與全面重啟的過渡期可能至少需要一年的時間，這將使價值股比科技股更具吸引力。

James 說道：「短期內經濟狀況可能出現小幅反彈，但我們認為經濟要完全恢復至少還需再一年或一年以上。」

富國銀行投資研究的資深全球市場策略師 Sameer Samana 表示，大型科技股就業數據疲軟帶動使科技股走高，並舒緩通膨隱憂，十年期美債殖利率也回落至 2 個月低點，但經濟仍未恢復，看好周期性、價值股。

Samana 認為，不會因為一次表現不佳的就業數據就過度解讀，隨著經濟復甦，勞動力市場仍將步入正軌，並將支撐消費者的信心和消費。

Natixis Advisors 投組策略師 Jack Janasiewicz 表示，市場可能會鼓勵投資人選擇高動能、高獲利、高成長的股票，但實際上經濟復甦的背景被大多數人忽略，直到今年年底，經濟將會出現穩健的成長。

受到科技股買盤進場，科技股為主的基金 ARK Innovation ETF 周五上漲 1.27%，然而，該基金今年仍然下跌超過 10%。

Villere&Co 投組經理 George Young 認為，大型科技股估值仍過高，使其不如周期性股票更具吸引力，且周期性股票很可能將受惠於明年大幅的經濟成長。