〈進出口統計〉我對五大市場出口全面擴張 4月對歐出口創單月次高

在科技、傳產雙引擎助攻下，我對主要出口市場 4 月全面大幅擴張，除了美國、陸港兩大市場外，去年受疫情衝情而疲弱的東協與歐洲也跟著復甦，其中對歐洲出口增幅更創下歷年單月次高紀錄。

根據財政部統計，我國主五大出口市場中，包括陸港、東協、日本、美國與歐洲 4 月出口同步走揚，其中對陸港單月出口值達 148.2 億美元、較去年同期增加 32.2%，包括電子零組件、資通訊設備與塑橡膠等出口貢獻，皆較去年同期增加 3 成以上。

對美單月出口值近 50 億美元，較去年同期增加 35.2%，其中運動用品增幅高達 1.3 倍，運輸工具增幅達 72%，資通訊設備產品也較去年同期增加 27.8%。

值得注意的是，過去相對疲弱的東協與歐洲也扭轉頹勢，其中我對東協單月出口值 57.7 億美元、年增幅逾 5 成，礦產品與塑橡膠出口值更是翻倍成長，兩者年增幅分別高達 2.3 倍、1.2 倍。

對歐洲單月出口值 28.7 億美元、較去年同期增加 47.4%，包括基本金屬與運輸工具出口值，分別較去年同期增加 82.2%、77.7%，資通訊與視聽產品則較去年增加近 5 成。

另外，我對日本出口值 25.3 億美元，比起去年也有 28.3% 的增幅，其中電子零組件與化學品分別較去年增加近 5 成。

財政部統計處處長蔡美娜說，我對美國與陸港兩大市場出口值分別排名單月第二、第三高，對日本與東協出口則是雙創歷史新高，累計前 4 月對五大市場出口規模均是歷年同期新高，且呈現雙位數成長。



