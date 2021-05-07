掌握矽金商機 首檔聚焦台灣半導體ETF募集倒數

台股前波屢創新高，這波「造山運動」的重要推手之一非半導體產業莫屬，在 5G、電動車、AR、VR 等尖端科技發展急速推高半導體需求之際，為幫助投資人把握快速崛起的矽金商機，首檔聚焦台灣半導體產業的 ETF「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF」(00891-TW)，將於 5 月 12 日至 5 月 14 日募集。

中信關鍵半導體 ETF 經理人張圭慧表示，投資台股須將半導體作為核心配置，從「345」這串魔術數字可清楚敘明，主要是指去年半導體產值突破「3 兆」台幣，佔台股市值達「4 成」，在半導體出口訂單強力拉抬下，台經院預估台灣今年經濟成長率上看「5%」，為 10 年以來最高數據；由此可見，半導體儼然已是台灣經濟的骨幹。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，台股加權指數的高度由科技股決定，科技股的漲跌由半導體決定，而半導體的起伏又由產能決定，由於遠距工作、5G、電動車等興起，全球 8 吋晶圓未來數年都將面臨缺貨，即使晶圓代工市場競爭激烈，價格不易大幅調漲，但產能滿載衝刺營收下，半導體行情欲小不易。

事實上，半導體不僅是台灣經濟成長的重要引擎，也是世界科技運轉的基礎。張圭慧指出，全世界每兩個晶片，就有一個來自台灣，不僅全球市佔率數一數二、技術更獨步全球。5 月初經濟學人的封面故事描述台灣夾在中美兩強一觸即發的戰線前沿，但由於全球科技運行都少不了半導體，矽盾遂成台灣的國安護城河，顯見台灣半導體於全球地位舉足輕重。

根據科技部資料，半導體作為國安、經濟護城河，到 2030 年產值預估將持續成長 59%，突破 5 兆台幣。張圭慧提醒，台灣的半導體產業除了領頭羊台積電外，聯發科的發展前景也是不可忽視的存在。

目前全球手機正在經歷「4 捨 5 入」的過程，也就是從 4G 手機轉換到 5G 手機，對半導體的需求大幅增加，電源管理 IC 的用量是 4G 的 2 倍，射頻元件的需求是 4G 的 2 到 3 倍，其中，聯發科受惠頗深, 預期其在 5G 晶片的出貨量將由 2020 年的 5000 萬顆，成長到 1.7 億顆，產值大幅提高，同時其訂單揚升亦有助其中游晶圓代工、下游封測廠協力台廠的業績表現。

中信關鍵半導體 ETF 追蹤 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，成分股篩選為市值大於 1 億美元，股息率大於零（確保企業已獲利，股利發放具永續性）或投入資本回報率大於零（確保獲利成長性），並剔除高 ESG 風險企業、市值排序前 30 大個股，完整涵蓋半導體上中下游產業，具高度產業代表性。

ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數的權重設計也值得關注，單一個股權重不超過 20%，且前 5 大成分股權重不超過 65%。目前指數前 5 大持股為聯發科、台積電、聯電、聯詠、日月光，然聯發科近期表現強勢，權重超車台積電等成為第一大，統計至 4 月底，佔比約 22.84%，使得中信關鍵半導體 ETF 為台股 ETF 中聯發科佔比最高的基金，指數權重將每季調整，下次調整為 7 月。