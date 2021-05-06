趁台股回檔加碼 8檔台股ETF發行逆勢淨增加

4 月 28 日以來，台股進入漲多修正，之前火力十足的台股 ETF 股價也見回調，受到股價修正影響，截至昨 (5) 日為止，25 檔台股原型 ETF 整體發行減少約 13000 張，不過仍有 8 檔原型 ETF 發行單位數淨增加，其中，以獲得散戶投資人加碼居冠之標的永豐台灣 ESG(00888-TW) 最熱門，發行淨增加 42,500 張。

永豐投信指出，台股快速衝高至 17700 點後，呈現震盪整理，儘管不少台股 ETF 資金換手，買盤見停滯或流失，不過，近期市場熱門 ETF，股價修正後，更吸引散戶投資人把握回檔加碼機會，由於投資熱度高，券商積極備券以滿足投資需求，後續大型法人籌碼是否重新登場，值得關注。

永豐投信指出，受到本土疫情、國際股市修正影響，台股再度重演 1、2 月間於首度漲升至 16000 點後股價進入震盪階段表現，不過，因為各國貨幣政策依然寬鬆，經濟復甦，科技產業獲利上揚趨勢持續，台股修正後依然偏多看待，近期回檔正好提供投資人進場、加碼機會。

追蹤富時台灣 ESG 優質指數的 00888，成份標的鎖定「ESG 評分高、純度高、股息率優異」之標的，永豐投信提醒，台股面臨 17000 點新關卡後，波動幅度加大，台股佈局策略宜逢黑進場，此外，亦建議採取分散買進策略，如零股交易或是定期投資等方式，4 月份起 00888 已上架永豐金證券豐存股平台，在短短一個月時間， 00888 已名列永豐金證券豐存股平台台股人氣榜第三名存股標的。

