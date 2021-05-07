〈台股盤前〉前波低點未破可望持穩 向上攻堅靠電子股重掌多頭兵符

台股昨 (6) 日在鋼鐵、塑化等傳產族群領軍，及終場台積電等權值股急拉帶動下，指數上漲 150.92 點，收 16994.36 點。法人指出，若前兩日重挫的最低點 16647 點未再跌破，台股可望持穩，但要明顯向上攻堅，得靠電子股重新掌握多頭主導權。

台塑四寶釋出第二季營運展望，歷經第一季的石化產品價格飆漲後，受到美國因暴風雪停工的產能逐漸恢復出口影響，加上高價石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利，客戶無法轉嫁高價原料成本，市場購料氛圍轉趨觀望，台化預期，產品價格振盪及市場觀望氣氛仍會持續存在，不過，三寶仍維持第二季營收將較第一季成長的看法。

印度新冠肺炎疫情持續惡化，中國大陸、新加坡和阿拉伯聯合大公國等國的港口，已禁止最近曾輪換來自印度船員的船舶入港。業界認為，全球疫情續爆，對航運產業的影響，可能更甚於長賜輪塞港效應，雖影響有多大仍須觀察，但全球貨櫃、散裝船運力若續減，運價恐持續飆漲。

台股高檔震盪，仍有多檔紡織股逆勢創波段新高，市場預期印度疫情將引發產業鏈大風吹，台廠將得利。尤其近期買盤從棉紡、化纖延伸到成衣股，儒鴻飆出天價，聚陽也來到五年半新高，市場開始關注印度這波疫情對成衣業帶來的影響。

分析師指出，台股歷史高點在 17709 點，前兩日重挫時，最低點則來到 16647 點，若未跌破最低點，台股基本上持穩，但預估大盤回穩到 17178 點，才有機會再向上攻堅，且資金若無法回流至電子股，短線要上攻恐有難度。

