建大海外廠貢獻大增 今年營收可望年增2成

輪胎廠建大 (2106-TW) 今年積極擴增各地產能，在越南、印尼、台灣與中國四地啟動擴產，其中，越南廠已成為旗下金雞母，印尼廠則順利轉盈；隨著產能持續擴增，加上輪胎需求暢旺，海外子公司獲利添翼，建大今年營收將朝成長 2 成目標邁進。

雖然國內輪胎業仍受美國反傾銷稅影響，不過，建大越南產能有零反傾銷稅的條件，台灣訂單可望順利調整至越南，目前越南產能供不應求，轎車胎第三期擴產計畫將陸續開出，產能將從目前的日產能 1 萬條，逐季拉升至第四季的 2 萬條以上，搶攻北美市場。

建大指出，越南廠為旗下金雞母，目前單月獲利可達 1.2 至 1.3 億元，今年越南廠營收貢獻目標上看 90 億元。

另一方面，受惠疫情帶動，自行車、沙灘車、摩托車市場熱銷，對相關輪胎需求倍增，建大印尼廠因此計畫擴廠自行車胎產能，將由目前的日產能 3.5 萬條，增加至 5 萬條以上，機車胎也將從 3500 條擴增至 5500 條。且印尼廠去年第三季起已轉盈，隨著營收成長，獲利也將持續增溫。

建大受惠全球車市復甦，新車銷售回溫，疫情也帶動機車及自行車銷售暢旺，而輪胎主要原料天然橡膠、人造膠等從去年下半年起上漲，輪胎廠也陸續調漲產品售價，建大第一季毛利率因此拉升至 25%，遠優於去年同期的 19%，每股純益 0.75 元，寫歷年同期新高。



