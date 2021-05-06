〈財報〉疫情下大贏家網購需求大增 PayPal首季財報優預期

美國支付服務供應商 PayPal(PYPL-US) 週三 (5 日) 公布今年一季財報，營收、純益均超出市場預期，該公司股價盤後上漲了 4.65%。

PayPal 盤後股價上漲 4.65%(圖片：谷歌)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收：60.3 億美元，年增 29%，高於市場預期的 59 億美元

淨利：14.55 億美元，年增 85%，高於市場預期的 7.95 億美元

EPS：1.22 美元，年增 84%，高於市場預期的 1.01 美元

第一季 PayPal 處理了總計 2850 億美元的付款，較去年同期增長 50%，並優於市場預期的 2650 億美元。同時，PayPal 也增加了 1450 萬活躍新用戶，活躍用戶總數升至 3.92 億人。

PayPal 執行長 Dan Schulman 在聲明中表示，隨著全球的數位經濟普及，加上疫情及間網購激增，第一季強勁的業績證明了業務成長趨勢。

隨著疫情期間越來越多的人使用線上付款在網路上購物或支付帳單，該公司已成疫情最大贏家之一。

展望第二季，PayPal 預期，第二季 EPS 預估達 1.12 美元，高於分析師預期的 1.1 美元。第二季營收預估為 62.5 億美元，也高於分析師預估的 61.6 億美元。

Paypal 也提高了對 2021 年全年財測，估 2021 年營收約可達 257.5 億美元，高於分析師預計的 257.1 億美元；全年 EPS 為 4.74 美元，高於分析師預計的 4.57 美元。

PayPal 也預估，在 2021 年，將新增 5200 萬至 5500 萬活躍用戶，總交易額有望增長約 30%。