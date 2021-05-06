中美晶擬配息5.5元 Q1每股賺2.49元 探近一年低點

中美晶 (5483-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，由於半導體子公司環球晶 (6488-TW) 受多重因素影響獲利表現，單季稅後純益 14.61 億元，季減 16.7%，年增 5.5%，每股純益 2.49 元，探近一年低點；董事會並通過去年下半年盈餘，每股擬配息 5.5 元現金股利，全年共配息 9 元。

中美晶第一季營收 160.52 億元，季增 2.24%，年增 5.1%，毛利率 33.67%，季減 0.73 個百分點，年增 0.57 個百分點，營益率 24.68%，季增 4.18 個百分點，年增 0.38 個百分點；稅後純益 14.61 億元，季減 16.7%，年增 5.5%，每股純益 2.49 元。

中美晶指出，環球晶 (6488-TW) 對中美晶營收貢獻達 92%，已連 5 季營收成長，主要受惠韓國新建 12 吋廠順利投產，且第一季已提前滿載；除韓國廠外，環球晶集團內其他各國的 12 吋、8 吋、氮化鎵 (GaN) 和碳化矽 (SiC) 產線，也都在現有廠區內積極擴產。

環球晶 EPS 較上季衰退，是因日本地震與美國暴風雪天然災害、運輸費用及原物料成本增加，使毛利微幅下降，另外持有世創 (Siltronic AG) 股票評價損失，至第一季底止，世創股價走低及歐元匯率波動，環球晶按公允價值衡量列為其他損失，金額近 8 億元，影響 EPS 表現。

中美晶強調，隨著全球進入後疫情時代，太陽能需求逐漸明朗，許多國家宣示在一定期限內，將致力達到碳中和或是零碳排放，可再生能源產業前景可期，且全球半導體供應鏈在技術與產能提升同時，也積極增加使用綠色能源比重。

中美晶今年起改為每半年派發一次股息，董事會今日通過去年下半年現金股利發放案，擬配發每股現金股利 5.5 元，若計入上半年已發放的每股 3.5 元，全年共將發出每股 9 元現金股利。