智易Q1每股賺2.2元 同期新高

仁寶 (2324-TW) 集團旗下網通廠智易 (3596-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，稅後純益 4.54 億元，季減 14%、年增 74%，每股純益 2.2 元，創同期新高。

智易第一季營收 96.25 億元，季增 6%、年增 35%；毛利率 14.1%，季減 1.5 個百分點、年減 0.6 個百分點；營益率 6.4%，季減 0.6 個百分點、年增 0.4 個百分點；稅後純益 4.54 億元，季減 14%、年增 74%，每股純益 2.2 元，創同期新高。

智易第一季受惠遠距工作、線上教學及影音串流等帶動頻寬升級需求，加上歐美政府擴大寬頻基礎建設，推升營收獲利衝上同期新高。

不過，對於後續營運，智易坦言，全年訂單展望仍佳，但部分關鍵零組件交期延長、貨櫃短缺等因素，對交貨及營運增添變數。

智易表示，今年也持續在業務、製造及研發三面向擴大資本支出，除了拓展營業據點，智易透露，將持續擴充越南廠區的產能規模。

另一網通廠正文 (4906-TW) 也在今日公告第一季每股純益 0.36 元，除較前季成長，也較去年同期虧轉盈。

相較智易擔憂缺料狀況，正文則認為，第二季缺料問題將逐漸緩和，5G 與 Wi-Fi 6 等新應用除了將帶動營收成長外，也有助提升毛利率，可望帶動獲利顯著成長。